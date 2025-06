Ma quale Sicilia e Sardegna, la spiaggia più bella d’Italia è in Toscana | Questo il posto dei sogni, prenota subito

Una delle spiagge più belle d’Italia non si trova né in Sicilia né in Sardegna, bensì in Toscana. Ecco dove dovreste prenotare subito.

Quando si decide di andare in vacanza in Italia in un luogo di mare, c’è veramente l’imbarazzo della scelta, visto che le spiagge nel nostro Paese sono veramente molto invitanti. Tant’è che le prenotazioni ogni estate abbondano.

Oltre alle spiagge paradisiache, i vacanzieri, in quelle settimane si rilassano con i vari divertimenti organizzati, così come il cibo che non manca mai di stupire, in quanto ci sono leccornie tipiche che rendono il luogo ancora più iconico.

Non soltanto i turisti italiani sono abitudinari ma anche quelli stranieri, i quali ogni anno prenotano nel residence preferito, che puntualmente li accoglie. Questi luoghi sono svariati e ognuno ha delle caratteristiche per le quali i cittadini se ne innamorano.

Eppure una delle spiagge più belle d’Italia non si trova in Sicilia e Sardegna, bensì in Toscana. Ecco dove potreste andare questa estate in vacanza.

Le spiagge più belle della Sicilia e della Sardegna

Ovviamente sono molteplici le spiagge considerate tra le più belle d’Italia, dove trascorrere delle vacanze estive indimenticabili. Siccome ci sono ancora molti indecisi quest’anno che non sanno di preciso dove andare in ferie, abbiamo pensato di elencarvi tre, tra le spiagge più suggestive della Sicilia e della Sardegna.

Nella patria degli arancini, potreste prenotare nella spiaggia di San Vito Lo Capo, famosa per la sua sabbia bianca e per il suo mare cristallino, così come la Scala dei Turchi con la sua scogliera bianca che si erge a picco sul mare e infine la spiaggia di Calamosche, considerata veramente un’oasi di pace e di relax. In merito alla regione famosa per il loro pane carasau, tra le spiagge più rinomate c’è sicuramente quella della Pelosa, identificata come una delle più belle al mondo, per le sabbie bianche e le acque turchesi, così come la spiaggia Rosa, il cui nome deriva dal colore caratteristico della sua sabbia e infine Cala Coticcio, per la quale vi diciamo che è considerata come “la Tahiti della Sardegna”.

La spiaggia toscana considerata un luogo da sogno

Ebbene, una delle spiagge più belle d’Italia non si trova né in Sicilia né in Sardegna, bensì in Toscana, la cui location viene definita come un luogo da sogno. Parliamo di Cala del Gesso, con quella spiaggia di ciottoli che si trova sul promontorio dell’Argentario che è diventata famosa per quel panorama da togliere il fiato e per le sue acque cristalline.

Se riuscite ad arrivare di mattina presto, anche perché ci mette poco a riempirsi di bagnanti, potrete godervi ancora di più quell’angolo di paradiso, in quanto sarete avvolti da quella baia protetta da alte scogliere e da una fitta vegetazione. La cala è il posto ideale per lo snorkeling e per le immersioni, potendo così ammirare le gorgonie rosse e i piccoli rami di corallo.