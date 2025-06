Scavata nel tufo della Toscana in molti la chiamano PICCOLA GERUSALEMME | Sembra il set di un film d’epoca, brividi ovunque

Se ami davvero i luoghi suggestivi, allora non puoi non andare alla scoperta della Piccola Gerusalemme italiana.

Si tratta di un vero e proprio gioiello nostrano: dalla roccia è nato un borgo speciale che brilla come una gemma preziosa, completamente incastonata nel tufo.

Scopri dove si trova la piccola Gerusalemme e perché visitarla è un’esperienza da non perdere.

Chi è sensibile al fascino della storia qui resta letteralmente senza parole. Si tratta di un posto unico al mondo!

Vai alla scoperta della gemma italiana che ricorda la città d’Israele e fai un tuffo indietro nel tempo.

Piccola Gerusalemme, la gemella italiana della città israeliana

Se sei sensibile al fascino della storia e ti piacciono i luoghi che raccontano il passato dell’Italia ma non solo, allora non puoi proprio perderti una visita alla Piccola Gerusalemme. Questo posto viene chiamato così, perché presenta diverse caratteristiche che la rendono una sorta di sorellina minore della Gerusalemme originale. Questa città però si trova proprio nel cuore della nostra penisola ed è completamente scavata nella roccia tufacea.

La Piccola Gerusalemme infatti, sorge nel cuore della Maremma toscana e, oltre a essere un posto spettacolare è anche un luogo in cui lasciarsi andare ai piaceri della buona tavola. Qui infatti, Tra piatti a base di formaggi di pecora, agnello, fegatelli, acquacotta, salumi e formaggi accompagnati dal buonissimo vino bianco locale Doc, è impossibile resistere alle tentazioni della gola. Scopri subito dove si trova la Piccola Gerusalemme italiana.

Il gioiello della regione del Tufo

Come si legge su www.storiediordinariacucina.it esiste un posto in Italia che, proprio come abbiamo anticipato, viene chiamato la Piccola Gerusalemme e che vanta tante attrazioni che piacciono molto a visitatori e local. Tra queste c’è la cattedrale di San Pietro e Paolo, l’acquedotto mediceo che connota il paesaggio, le vie cave, ovvero dei percorsi risalenti all’epoca etrusca e interamente scavati nel tufo, che, nel corso del tempo, hanno contribuito ad alimentare l’aura di fascino e mistero della città. Inoltre, in questo borgo speciale non c’è un bellissimo Museo civico e di arte sacra, all’interno del prestigioso Palazzo Orsini.

La città di cui parliamo è uno straordinario Comune della provincia di Grosseto, in Toscana, sorge proprio nel cuore dell’area del Tufo. Pitigliano nel 19º secolo è stata il ghetto della comunità ebraica. Qui ancora oggi si può respirare l’atmosfera e la cultura kosher e anche visitare il cimitero ebraico risalente al 17º secolo. Si chiama Pitigliano e quello che la lega a Gerusalemme è proprio la presenza di un antico quartiere ebraico ben conservato, che ancora oggi può essere visitato: qui si trovano ancora i resti della sinagoga originale, crollata e poi ricostruita negli anni ’60.