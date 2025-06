Zanzare, ora puoi dire finalmente ADDIO | Con questo trucco le allontani almeno di 300 metri, non servono creme o spray

Un trucco infallibile per liberarti definitivamente dalle zanzare, agisce immediatamente. Mai più nessuna zanzara si avvicinerà!

Con l’arrivo delle alte temperature si sa, le fastidiose zanzare tornano ad invadere le nostre case pungendoci. Per chi vive in zone particolarmente umide poi, questi insetti tendono ad aumentare.

Per questo motivo è di fondamentale importanza trovare una soluzione adatta per contrastarle. Tra l’altro sono anche portatrici di infezioni.

In commercio è possibile trovare davvero tantissimi prodotti anti zanzara, ma alcuni risultano essere spesso inefficaci. Ecco perchè bisognerebbe controllare i vari ingredienti che li compongono.

In particolare, i prodotti chimici e aggressivi non sono il rimedio giusto poichè potrebbero mettere a rischio la nostra salute e quella dell’ambiente. Si può però optare per un trucco davvero efficace che in pochi conoscono.

Puoi finalmente dire addio alle zanzare

Prima di scoprire qual è il segreto per allontanare le zanzare è bene ricordare alcuni accorgimenti. Al fine di combattere l’invasione della nostra casa dagli insetti è bene munirsi di zanzariere, arieggiando nelle ore più fresche e tenendo chiuso nelle ore più calde. Inoltre, negli spazi esterni, come balconi, terrazzi e giardini, è bene evitare ristagni idrici, perché l’acqua attira gli insetti, i quali poi vi depongono le uova. Infine, è bene sapere che le zanzare sono attratte da alcuni odori, come l’odore della nostra pelle.

Allo stesso tempo, proprio per via del loro olfatto super sviluppato, gli insetti non sopportano alcuni profumi, i quali intaccano il loro sistema nervoso centrale, costringendoli ad allontanarsi. Partendo da questo presupposto, possiamo preparare un’ottima miscela anti zanzare, sfruttando proprio gli aromi che le infastidiscono. Questa è una soluzione valida che farà fuori le zanzare in poco tempo. Scopriamo in cosa consiste nel prossimo paragrafo.

Nessuna zanzara si avvicinerà a te, ecco il trucco che devi conoscere

Come prima cosa è necessario munirsi di un flacone spray, meglio se in vetro, ma va bene anche uno in plastica. L’importante è che il contenitore sia scuro, per proteggere gli oli essenziali dalla luce del sole. Versiamo alcol alimentare al suo interno, riempiendo circa metà del flacone. Aggiungiamo acqua calda e poi versiamo qualche goccia di olio essenziale, possiamo fare anche un mix di oli, per potenziare l’effetto repellente.

Agitiamo per bene il flacone spray, dopodiché vaporizziamo in giro per casa, sui tessuti, sulle superfici, sugli indumenti, ma possiamo vaporizzare anche sulla pelle, stando attenti agli occhi e alle mucose. Un repellente profumato, delicato, ma ottimo per allontanare le zanzare in estate. Si può applicare diverse volte durante la giornata.