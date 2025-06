ROBOT AVVISTATI IN ITALIA | Stanno conquistando le città e i turisti sono senza parole, è la fine del mondo

I robot stanno conquistando sempre di più il mondo. Adesso si trovano perfino nelle città d’Italia. I turisti sono senza parole.

Il mondo è cambiato. La tecnologia lo ha trasformato, legandosi sempre più alla nostra vita e influenzando in modo significativo le nostre giornate.

Basta guardarsi intorno per capirlo o anche semplicemente nelle tasche, dove solitamente si trova lo smartphone. Ormai è diventato un’estensione di noi stessi, oltre che un contenitore d’informazioni che ci permette di connettersi con tutto il mondo.

Per non parlare dell’intelligenza artificiale, che un tempo era confinata ai laboratori di ricerca, mentre oggi è invece presente perfino nelle case. E della robotica. Adesso ci sono i robot ovunque.

Addirittura sono stati avvistati nelle città italiane. Chiunque a vederli è rimasto senza parole. Non si aspettava che un giorno sarebbero stati visti gironzolare per le città.

Anche in Italia sono arrivati i robot

Come spiega “Energycue.it”, i robot sono arrivati nelle città d’Italia. Chi li ha notati è rimasto senza parole. Dopotutto non capita tutti i giorni di vederli gironzolare per le strade.

Eppure è successo. Sono presenze silenziose che girano nelle città senza fare rumore, ma svolgendo il loro lavoro. Dei discreti fattorini che somigliano a dei giocattoli e che stanno facendo impazzire chiunque. Sono la fine del mondo.

Dei robot che stanno conquistando le città

Il sito “Energucue.it” ha spiegato che questi robot sono l’invenzione di un ragazzo romano, Lorenzo Macali, che ha fondato una startup di mini robot.

La gente è impazzita per loro, per questi giocattoloni su due ruote che in modo pratico e veloce svolgono la funzione di fattorini. In modo smart e veloce si occupano in pratica della consegna di prodotti. Tuttavia bisognerà attendere prima di vederli nelle strade che ogni giorno percorriamo. Per il momento si trovano infatti nei centri commerciali, negli stadi e negli aeroporti, ma non si esclude che in futuro possano trovarsi altrove. Sono la fine del mondo. Un prodotto 100% italiano che può semplificare la vita, ma anche l’ennesima conferma di come il mondo stia cambiando e diventando sempre più digitale.