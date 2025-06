ESTATE 2025, ecco le 3 SUPER-BEVANDE che ti rinfrescano più di un climatizzatore | La seconda è buonissima

Se vuoi sentirti davvero pieno di energie e dissetarti con gusto scopri le 3 super-bevande dell’estate 2025.

Non potrai farne mai più a meno: sono una vera e propria chicca estiva.

Originali, fresche e gustose: sono ideali per togliere la sete e combattere il caldo.

Sono buonissime e fanno bene, al contrario delle bibite che trovi di solito al bar o nel reparto bevande del supermercato.

L’afa non sarà più un problema, grazie ai drink home made ricchi di sapore, vitamine e antiossidanti.

Estate 2025, le 3 super-bevande home made da gustare a casa o sotto l’ombrellone

Quando il caldo si fa sentire, non c’è niente di meglio di un drink ghiacciato. mantenersi idratati è fondamentale e per tanto gli esperti consigliano di bere almeno due litri d‘acqua al giorno, tra cui anche bibite naturali, capaci di restituire forze ed energia, togliendo la sete e combattendo la spossatezza, dovuta a umidità e temperature elevate. Non tutte le bevande però sono uguali. L’ideale è consumare qualcosa di genuino, anche sotto il sole.

Le tradizionali bibite confezionate infatti, sono piene di zuccheri, di additivi chimici e di coloranti e non rappresentano una scelta sana né valida. Per fortuna però con pochi ingredienti semplici e healty e le dritte giuste, si possono realizzare diverse super-bevande perfette per dissetarsi durante la bella stagione. Scopri quali sono le tre più gettonate dell’estate 2025.

Come preparare i migliori 3 drink home-made energizzanti dissetanti e antiossidanti

Le bevande più dissetanti, da preparare a casa, utilizzando pochi ingredienti e senza essere dei bartender professionisti sono principalmente tre, tutte buonissime. Una di queste unisce basilico e miele. In questa bibita home made la dolcezza del miele, con le sue proprietà antiossidanti ed energizzanti, si unisce alla freschezza delle foglie di basilico, dissetando e dando vigore a ogni sorso. Per preparare la limonata a basilica che miele è sufficiente unire 1 l d’acqua con il succo di un intero limone, due cucchiai di miele e qualche foglia di basilico.

Un’alternativa molto valida è il tè freddo alla pesca con zenzero. Un grande classico, a cui si unisce un tocco piccante dal sapore deciso. Per prepararlo basta mettere in infusione del tè verde o nero con delle fette di pesca e di zenzero e lasciar riposare però almeno un’ora in frigo. Infine, un mix perfetto per reidratarsi con gusto, dimenticando la spossatezza del caldo è l’acqua aromatizzata ha cetriolo e menta.