IL SEGRETO DI LIDL | Scopri il prodotto a 1,99€ che tutti stanno comprando, è perfetto per l’estate

Lidl è sinonimo di garanzia di qualità. In tutti i punti vendita che appartengono al gruppo infatti, si possono trovare tantissimi prodotti dedicati alla cura della persona, pulizia della casa, al tempo libero, allo sport, come abbigliamento, calzature e accessori. Tra gli scaffali Lidl inoltre, si trovano anche piccoli e grandi elettrodomestici. Il core business però resta sempre quello delle referenze alimentari.

Dunque la chiave del successo di Lidl è rappresentata dalla garanzia di risparmio e proprio in questi giorni nei supermercati della catena della Grande Distribuzione Organizzata è apparsa una nuova promozione imperdibile.

La promozione che ti fa tornare ai prezzi ridotti di un tempo

È appena partita l’operazione contro gli effetti dell’inflazione, un’iniziativa con la quale Lidl ha deciso di combattere attivamente il carovita. Grazie a questa promozione esclusiva, ora è possibile trovare in vendita presso i supermercati Lidl oltre 1.200 prodotti che hanno lo stesso identico prezzo rispetto a un anno fa.

Come si legge tra le offerte dell’ultimo volantino Lidl, tra le diverse referenze messe in vendita nel progetto che potremmo definire “zero rincari” c’è un prodotto che adesso costa pochissimo e che piace a grandi e piccini. Si tratta dei biscotti secchi della marca Realforno e più precisamente di Frollini Fior di integrale. I biscotti da colazione Realforno sono una coccola dolce e sana, perché hanno un alto contenuto di fibre, non contengono olio di palma e il prezzo è bloccato a quello di un anno fa, ovvero costano €2,84 al kg. Per cui ogni confezione adesso è si trova in vendita tra gli scaffali dei supermercati Lidl a soli 1,99 euro. Non lasciarti scappare questa grandiosa occasione di risparmio.