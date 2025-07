Bollo auto, chi non ha pagato può esultare | Da oggi cambia tutto, cancelli il debito con UNA SOLA MOSSA

Ecco come fare a cancellare il debito del bollo auto con una sola mossa.

Il bollo dell’auto è una di quelle tasse obbligatorie che molto spesso i cittadini trascurano o dimenticano, non considerando il fatto che anche questa imposta può portare problemi con l’Agenzia delle Entrate se non saldata nei tempi indicati.

L’importo di questa tassa annuale varia in base al mezzo di riferimento, in quanto, più è considerato “di lusso” e più la cifra sarà proporzionata, tant’è che in alcune circostanze è presente perfino il superbollo.

Il pagamento di questa imposta può avvenire tramite la piattaforma digitale PagoPA, tramite pagoBollo online o la propria home banking, oppure fisicamente tramite gli sportelli ATM che sono abilitati, i punti vendita aderenti alla piattaforma PagoPA, gli uffici postali o l’ACI e le agenzie pratiche auto autorizzate.

Eppure chi è in ritardo con i pagamenti del bollo auto, può esultare, in quanto con una mossa potrebbe riuscire a cancellare il debito, ecco di cosa stiamo parlando.

Come verificare se si è indietro con i pagamenti

Quando non si paga il bollo, i motivi sono molteplici: si passa dalla semplice dimenticanza, ai problemi economici e così via, l’Agenzia delle Entrate manderà un avviso di pagamento che se non sarà saldato si trasformerà in una cartella esattoriale con tutti i relativi problemi che questo consegue. Diciamo che se si ha intenzione di saldare il debito, il problema non sussiste è quando non si paga che potrebbero aprirsi svariati scenari.

A ogni modo, se volete essere sicuri di non avere debiti con l’Agenzia delle Entrate-Riscossione, non dovrete fare altro che accedere al loro sito ufficiale, nella sezione dove si monitorizza la propria situazione debitoria personale e dopo aver fatto l’accesso con lo SPID, scoprirete immediatamente se sono presenti pagamenti insoluti o meno. Badate bene che se possedete un’auto, così come pagate l’assicurazione RC Auto, dovrete pagare anche il bollo, senza se e senza ma.

Come viene cancellato il debito per il bollo auto

Pur consci del fatto che il pagamento del bollo auto sia obbligatorio, come mai si vocifera che con una sola mossa, sarebbe addirittura possibile cancellare il debito? Come possiamo leggere da financecue.it, secondo quanto riportato da La legge per Tutti, il bollo va in prescrizione dopo tre anni. A partire dal 1° gennaio dell’anno successivo a quando avreste dovuto pagare la tassa. Quindi per farvi un esempio. Se dovevate pagare il bollo nel 2020, la prescrizione inizia dal 1° gennaio 2021 e se nessun atto interruttivo viene notificato entro il 31 dicembre 2023, allora il vostro debito sarà totalmente estinto.

A chiarire questo concetto ci ha pensato la “maxi prescrizione”, emessa il 9 aprile 2025. Conferma quindi la possibilità del cittadino di non dover nessun pagamento, se ovviamente rientra nei requisiti richiesti. Infatti, chiariamo bene a tutti che non basta smettere di pagare il bollo per vederlo andare in prescrizione. Se nel mentre vi arriva una raccomandata, una cartella o un’intimazione, la cancellazione non potrà avvenire.