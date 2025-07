In Garfagnana è stata scoperta una NUOVA ISOLA della Toscana | Capraia e Giannutri si arrendono, questa è il TOP

Veramente a Garfagnana è stata scoperta un’isola della Toscana che sta incuriosendo i turisti? Facciamo chiarezza.

La Garfagnana è un’area geografica-storica facente parte della provincia di Lucca, compresa tra le Alpi Apuane e dall’Appennino. Ci sono molte cose da fare e da vedere in questo luogo, per non parlare della cucina superlativa.

Da vedere sicuramente il Duomo, per non parlare di Castelnuovo di Garfagnana, un piccolo centro storico dove ha vissuto per un certo periodo il noto poeta, Ludovico Ariosto.

Inoltre dovrete dirigervi poi verso la Casa Museo, tenuta ancora oggi visitabile, dove ha vissuto un altro grande della letteratura, cioè Giovanni Pascoli.

Come se già tutto questo non bastasse a enfatizzare Garfagnana, adesso si parla anche di quell’isola facente parte della Toscana che sta incuriosendo i turisti. Ecco di cosa stiamo parlando.

Perché si parla di Capraia e Giannutri

Prima di parlare dell’isola a Garfagnana che potrebbe essere una meta interessante dove dirigersi questa estate in vacanza, sappiate che oltre alla città in provincia di Lucca, potrete ammirare anche il panorama mozzafiato di Capraia e Giannutri. Sono due isole molto famose facente parte del Parco Nazionale dell’Arcipelago Toscano, raggiungibili una con il traghetto partendo da Piombino o Livorno e l’altra in barca, da Porto Santo Stefano.

Capraia è famosa per le sue acque cristalline, per i suoi sentieri dove fare numerose escursioni e per quelle scogliere e insenature che rendono l’ambiente come da cartolina. Giannutri invece è un’isola tranquilla ma più “selvaggia”, caratterizzata da quella forma a mezzaluna, dove scoprire i vari resti romani, tra cui la villa romana di Agrippa, tra i vari sentieri che conducono a calette e grotte marine.

La nuova isola della Toscana

Dopo avervi parlato di Capraia e Giannutri, c’è un’altra isola in Garfagnana che fa parte della Toscana. Parliamo dell’Isola Santa un luogo decisamente incantevole da soggiornare in ogni stagione dell’anno e come riportano da toscana.info, le casette di pietra rendono l’atmosfera pittoresca e ben conservata, il cui paesino offre soggiorni pieni di fascino, dove ammirare il luogo con passeggiate lungo le sorgenti del luogo.

Questo paesino è talmente piccolo infatti che potrete tranquillamente girarlo a piedi, passando per il borgo storico e il lago di Isola Santa, dove viene praticata la pesca sportiva. Inoltre l’isola è il punto di partenza per tutta una serie di escursioni da fare da soli o in compagnia, restando senza parole per il panorama che vi aspetta e che ogni anno raccoglie gli appassionati.