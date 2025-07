Ma quale Liguria, il PESTO TOSCANO non si batte | Questa ricetta la imitano tutti, nei ristoranti gourmet si leccano i baffi

Se ami il pesto, non puoi perderti questa ricetta è la più buona in assoluto utilizzata anche nei migliori ristoranti

Uno dei simboli della cucina italiana, è senza dubbio il pesto. Il suo profumo unico e la combinazione di ingredienti semplici, danno vita a qualcosa di straordinario.

Nato in Liguria, il pesto genovese è diventato famoso non solo a livello regionale ma anche nazionale, diventando uno dei condimenti più amati al mondo.

Il suo successo si deve a diversi fattori anche se tutti hanno in comune il perfetto equilibrio tra gusto, cultura e versatilità.

La ricetta tradizionale del pesto si basa su basilico fresco di qualità, pinoli, aglio, parmigiano reggiano, pecorino sardo, olio extravergine di oliva e un pizzico di sale. Nient’altro. Da questo mix essenziale nasce un gusto complesso, profumato, che riesce a esaltare ogni piatto con cui viene abbinato.

Il pesto Toscano, uno dei più apprezzati

Il pesto piace davvero a tutti proprio perchè il suo segreto risiede nella semplicità. Ogni ingrediente ha una personalità forte, ma nessuno prevale: il dolce-amaro del basilico, la cremosità dei pinoli, la sapidità dei formaggi, l’aroma pungente dell’aglio e la morbidezza dell’olio si fondono in una crema che sa essere delicata e decisa allo stesso tempo.

Eppure in pochi sanno che una delle ricette più buone per ottenere il pesto è proprio quella toscana. Completamente diversa dal pesto alla genovese, viene utilizzata per insaporire il pesce e la carne bolliti. Il pesto toscano è una buonissima salsa a base di prezzemolo, basilico e acciughe.

La ricetta del pesto Toscano

L’ideale sarebbe preparare il pesto toscano con il mortaio che però, molto di rado è presente tra le attrezzature delle nostre cucine. In genere in Toscana si utilizzano tagliere e mezzaluna anche se non è esattamente la stessa cosa, ma oggi un risultato apprezzabile si ottiene anche con un semplice tritatutto. Passiamo ora a scoprire tutti i passaggi di questa ricetta.

Come prima cosa, è necessario lavare il basilico e il prezzemolo.e poi asciugarli delicatamente. Successivamente vanno eliminati i gambi di entrambi e bisogna: trasferire le foglie all’interno del mixer, unire il cucchiaino raso di sale e frullare a intermittenza. Subito dopo si aggiunge l’aglio, le acciughe un pochino d’olio e continuare a frullare a intermittenza. Quando tutto sarà ridotto in crema si pul aggiungere un cucchiaio di aceto. Arrivati fin qui, si trasferisce il pesto in una ciotolina, regolare di pepe e aggiungere mescolando ancora un pochino di olio ed il pesto è servito. Fonte della ricetta: “Il grande libro della vera cucina toscana” di Paolo Petroni.