La PANZANELLA più BUONA della Toscana la mangi solo qui | Costa una miseria e fai il bis senza problemi, la dieta è salva

Volete sapere qual è il luogo più buono della Toscana per mangiare la famosa panzanella? Qui la pagherete poco e potrete conciliare il gusto con la dieta.

Chi l’ha detto che per restare in forma bisogna mangiare solo cibi poveri di sapore? Questa concezione si riferisce a un pensiero vecchio, di quando le diete erano viste come nemiche naturali della popolazione.

C’è stato un tempo che per dimagrire si sentivano solo voci di restrizioni, cibi bolliti, ai ferri e senza sapore, dove bisognava dire addio a tutto. Fortunatamente questa concezione è stata abbandonata da parecchi esperti i quali hanno capito che in questa maniera il cittadino non solo si stufava a metà strada, ma prendeva il doppio dei chili persi, quando ricominciava a mangiare normalmente.

Per questo motivo oggi, come potete vedere dalle varie pagine social di food blogger e nutrizionisti vari, sono svariati i piatti prelibati che aiutano a mantenere il peso forma, senza dover però rinunciare al sapore e alla sostanza.

A tal proposito arriva in vostro soccorso uno dei piatti più gustosi della tradizione toscana, parliamo della panzanella. Ecco qual è uno dei ristoranti migliori dove andare a mangiarla, pagando una sciocchezza, senza prendere chili superflui.

La ricetta della panzanella

La panzanella come dicevamo, è una delle ricette vanto della cucina toscana che ancora oggi è una tra le più gettonate nel periodo estivo. Questo piatto viene visto come uno di recupero, in quanto si utilizza il pane raffermo, unito alle verdure di stagione, rendendolo un piatto sfizioso e molto semplice da preparare.

La preparazione della versione tradizionale è fattibile a tutti, in quanto dovrete prendere del pane raffermo, tagliarlo in modo grossolano, disporlo in una ciotola, aggiungendo acqua e aceto e lasciatelo amalgamare. Nel mentre tagliate i pomodori, il basilico, i cetrioli e la cipolla e unite il tutto al pane. Condite a vostro piacimento, mescolate tutto e conservate in frigorifero finché non dovrete portarla a tavola. Oltre a questa versione che è la più famosa e stagionale, visto che si fa soltanto in questo periodo dell’anno, ci sono altre versioni sia invernali, che di pesce e così via.

Dove mangiare la panzanella in Toscana

Se quest’anno siete in Toscana per le vacanze estive, non potete assolutamente non assaggiare la panzanella. Ecco qual è il ristorante più buono dove trovarla a poco, senza rinunciare alla dieta. In realtà più che di un ristorante unico, possiamo farvi un elenco di quelli considerati i più gustosi nelle varie città toscane, secondo quando testato da, La cucina italiana.

L’elenco in questione non in ordine di gradimento, ma in ordine sparso. Vi riportiamo i nomi, ma vi consigliamo di leggere l’articolo completo, in modo da apprendere le varie chicche riportate, detto ciò, i migliori per gustare la panzanella sono: Mangiando Mangiando in Chianti; Il Pievano in Chianti; Il ristoro dei Perditempo a Firenze; Il Ritrovino a Castiglione della Pescaia; la Taverna dei Barbi a Montalcino; l’Antica Osteria di Montecarelli a Barberino di Mugello; Non solo Bar Rendez Vous a Pienza; Porcavacca ad Arezzo; Bagno Baratti a Piombina e Osteria La Sgranata a Livorno.