STOP ai condizionatori | A 4,49€ LIDL lancia il prodotto che sta MANDANDO IN CRISI l’industria del fresco

LIDL lancia un prodotto per rinfrescarsi ad un prezzo super, la concorrenza è già in crisi. Non servono nemmeno i condizionatori

Non è una novità che Lidl ama sorprendere i suoi clienti con offerte incredibili. L’ultima però, sta letteralmente mandando in crisi anche la concorrenza.

Quando si tratta di prodotti che riescono a risolvere problemi quotidiani a prezzi convenienti, la gente si attiva e subito con il passaparola diffonde la notizia.

Ora con l’arrivo dell’estate e il caldo che si fa sentire già dalle prime ore del mattino, l’obiettivo principale è rinfrescarsi con tutte le soluzioni possibili.

Per questo si cercano tutte le alternative che siano pratiche ed economiche ma soprattutto efficaci. A questo ci ha pensato proprio Lidl.

Un’incredibile offerta Lidl

Lidl si è saputo differenziare nel mondo della distribuzione italiana per la sua capacità di offrire alla clientela prodotti di elevata qualità a prezzi accessibili a tutti. Se è vero che oggi i consumatori vogliono risparmiare è anche vero sono più attenti alla provenienza dei prodotti e ad altre caratteristiche fondamentali. In questo Lidl è una garanzia proprio perchè punta tantissimo sui marchi propri. In questi giorni però, non si fa altro che parlare dell’ultima offerta che sta per partire. Le promozioni pensate da Lidl non sono mai casuali, infatti, oltre a diventare subito virali, sono pensate in base proprio al periodo dell’anno e alle esigenze dei suoi clienti.

Ecco perchè d’inverno il supermercato opta per articoli come decorazioni natalizie, prodotti per la casa calda e cibi tipici delle festività mentre d’estate predilige soluzioni adatte ad affrontare al meglio i mesi più caldi. Uno dei principali punti di forza dell’azienda sono proprio sue promozioni settimanale. Ciclicamente infatti, Lidl offre una serie di prodotti che toccano tutti i principali settori alimentare, casa, elettrodomestici, abbigliamento, ecc. a prezzi imbattili. Conviene quindi, sempre tenere d’occhio il volantino digitale che ogni settimana racchiude una serie di promozioni e articoli super scontati. In particolare questa settimana si potrà acquistare un prodotto tanto amato dai consumatori al modico prezzo di 4,49€.

Un’offerta che spiazza la concorrenza

Dal 30 giugno, nei punti vendita LIDL arriva la confezione gelati Bon mini mix classic a soli 4,99 €. Scontata al 25%, formato base 12×36 g. Sono disponibili vari gusti, infatti oltre il classico anche cioccolato bianco e fondente. Inoltre ci sono anche 4 gelati in più in omaggio. Sono tutti buonissimi e perfetti per chi desidera rinfrescarsi senza spendere grandi cifre.

Come spesso accade con queste offerte super convenienti, la disponibilità è soggetta ad esaurimento scorte. I clienti sono già pronti a mettersi in fila all’apertura. Una promozione questa, che rischia di mettere in difficoltà anche nomi rinomati del settore.