CARREFOUR CHIUDE, la gente è nel panico | Navette, proteste e rabbia tra gli scaffali vuoti: ecco chi prende il suo posto

Veramente il Carrefour chiude, mandando in panico i clienti, i quali troveranno gli scaffali vuoti?

In Italia ci sono molti supermercati e discount, ma nonostante questo, ci sono quei punti vendita per cui i clienti si affezionano, dove conoscono addirittura il nome delle cassiere e loro conoscono i loro.

Conoscono la posizione degli articoli sugli scaffali a memoria e soprattutto gli anziani, con la scusa di farsi una passeggiata e chiacchierare con qualcuno, fanno la spesa giornaliera, mangiando così sempre cibi diversi.

Sfruttando ovviamente i volantini con le varie offerte. Per questo motivo in merito al Carrefour, aleggia da diverse settimane un clima di tristezza tra i clienti, i quali non vorrebbero dire addio al noto punto vendita dopo tanti anni.

Eppure questo Carrefour chiude i battenti e la gente è nel panico, in quanto troveranno gli scaffali vuoti, senza sapere cosa succederà in futuro.

Le voci in merito alla chiusura del Carrefour

Come possiamo leggere da ilsole24ore.com, direttamente dalla Germania arrivano dei rumors allarmanti che vedrebbero la nota catena francese pronta a uscire dal mercato italiano. Per una questione di entrate, sembrerebbe che chi sta ai vertici non sarebbe contento dei risultati del nostro Paese, per questo motivo ci sarebbero già degli acquirenti che vorrebbero quindi smembrare i punti vendita assorbendoli pezzo a pezzo.

Pare che le sedi grandi potrebbero essere assorbite da Conad ed Esselunga, mentre gli express, da discount come il Lidl. Ovviamente questi sono solo rumors per il momento, visto che nessuno dei diretti interessati ha confermato nulla, quel che è certo però è che i primi a essere preoccupati, prima ancora dei clienti, sono i dipendenti i quali vedono nebuloso il loro futuro lavorativo.

Il punto vendita che chiude

Non ci sono ancora conferme in merito a quel che succederà nel futuro dei vari punti vendita che fanno parte della catena del Carrefour, quel che è certo però è che qualcosa “bolle in pentola”. Per questo in molti si sono chiesti se è vero che quel punto vendita ha chiuso, lasciando dentro di se un clima desolato con scaffali vuoti?

Ebbene, come riportano da financecue.it, secondo quanto riportato da QuiComo, il punto vendita del Carrefour di Novedrate ha ufficialmente chiuso e il suo nome pare essere soltanto il primo di una lunga lista. Da come si legge, pare che l’Esselunga potrebbe essere interessato ad acquistarlo, per la gioia dei clienti, i quali potrebbero rivedere quelle porte scorrevoli, aprirsi prima del previsto, semplicemente con un’insegna diversa. Per il momento però non c’è nulla di certo, motivo per cui bisognerà attendere ulteriori conferme in merito, sperando che a essere cestinata sarà soltanto una nota insegna e non i contratti di molti dipendenti i quali potrebbero trovarsi senza lavoro da un momento all’altro.