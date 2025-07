A due passi da Lucca nasce la KYOTO D’ITALIA | Qui fiori ad ogni angolo, è un sogno ad occhi aperti

E’ considerata la Kyoto d’Italia per la sua estrema bellezza, qui la magia è di casa. Ecco dove si trova

Immagina di poter visitare Kyoto senza dover andare in un altro continente ma semplicemente rimanendo in Italia. Ecco questo non è un sogno ma è realmente possibile.

Nel nostro Paese infatti, è presente una località vicino Lucca che con la sua bellezza e la magia dei suoi tanti fiori, regala ai visitatori un’esperienza davvero unica.

Proprio per la sua originalità ed unicità è considerata la Kyoto d’Italia. Camminare per le vie di questo luogo, vuol dire rimanere piacevolmente colpiti da come ogni angolo parli il linguaggio dei petali.

Quindi, chiunque desideri vivere un sogno ad occhi aperti non dovrà far altro che non perdersi questo incantevole posto.

Tanta bellezza e magia vicino Lucca

Scegliere questa splendida meta vuol dire immergersi in una bellezza ispirata alla cultura orientale ma con un’impronta toscana. Si tratta infatti no di un’imitazione bensì di una reinterpretazione avviata da una comunità che ha scelto di raccogliere l’essenza del Giappone, celebrando la natura.

Ogni fiore racconta una storia e in questo luogo il tempo scorre lentamente, lontano dal caos della città e dove ogni passeggiata diventa meditazione. Chi arriva qui non trova solo uno paesaggio da cartolina ma un invito a riscoprire le cose semplici. Non ci resta allora che scoprire il suo nome nel prossimo paragrafo.

La piccola Kyoto d’Italia si trova qui

Tra le estreme pendici delle Alpi Apuane e le coste della Versilia si estende il territorio del Comune di Massarosa. E’ qui che si trova la più grande distesa di fiori di loto, in Italia. Si possono ammirare nel periodo compreso tra giugno e settembre attraversando il percorso ciclopedonale, nella frazione di Bozzano. A produrli è l’azienda agricola e agriturismo La Ninfea, a conduzione familiare gestita da Carla Lazzotti, insieme al marito e alla figlia. La coltivazione si estende per circa 8 ettari, poco distante dal piccolo centro di Massarosa. Il fiore di loto è una pianta acquatica appartenente alla famiglia delle Nelumbonaceae ed in natura ne esistono solo due varietà che crescono per lo più tra America, Asia e Australia.

Per i buddisti il significato del fiore di loto è legato al concetto di purezza dell’anima e del corpo, simbolo di elevazione spirituale che deriva dal fatto che pur affondando le sue radici nel fango, il fiore è in grado di rimanere puro e incontaminato, e di prosperare anche in condizioni di avversità. Non solo, la sua particolarità di aprire la corolla di giorno e chiudersi di notte simboleggia rigenerazione e forza vitale. Questo spiega il motivo per cui molti monaci buddisti visitano il campo a Massarosa, fermandosi a pregare o meditare, così come ha riferito la proprietaria durante l’intervista. Insomma questo è piccolo angolo di mondo che merita di essere visitato almeno una volta nella vita.