Non è una vacanza vera se non mangi qui | I 20 ristoranti di pesce in Toscana che stanno facendo impazzire TikTok

Se andate in vacanza in Toscana, per definirla tale, non potete non andare a mangiare il pesce in questi 20 ristoranti.

L’Italia è uno di quei Paesi dove sono molteplici i punti di forza per cui ogni anno sono moltissimi i turisti che vengono in vacanza. Si passa dalle bellezze storiche, ai monumenti, alle spiagge incontaminate, alle acque cristalline dove fare il bagno.

Ovviamente in tutto questo, l’eccellenza gastronomica che contraddistingue il nostro Paese è un gioiellino che risplende da nord a sud. Ogni regione ha dei piatti tipici per cui vale la pena andare in perlustrazione tra i vari ristoranti della zona.

Naturalmente potete certamente testarli singolarmente e trovare il vostro luogo preferito dove mangiare, ma se avete poco tempo, per evitare di incontrare luoghi che magari non soddisfano le vostre aspettative, potreste ristringere il campo, affidandovi a una delle tante guide che gli esperti del settore rilasciano, in base a quanto appreso durante le loro vacanze.

Per questo motivo, se la vostra meta estiva di quest’anno è la Toscana, ecco 20 ristoranti che stanno facendo impazzire i follower su TikTok, in quanto tutti vorrebbero potersi rilassarsi tra i loro tavoli, per vivere finalmente una vacanza “vera”.

I 20 ristoranti di pesce della Toscana che non potete perdervi

Leggendo la guida riportata da firenzemadeintuscany.com, ci sono 20 “luoghi magici” come li definiscono, dove assaporare il sapore del mare della costa toscana, che si estende per ben quattrocento chilometri, da nord a sud della famosa Regione. Iniziamo con i primi 10 dell’elenco, per una questione di comodità nella lettura:

Bagno Ristorante Gilda sulla spiaggia di Versilia, dove tra il bagliore romantico delle candele, potrete gustare sapori unici con pesce freschissimo sul mare; Bagno Silvio, a Forte dei Marmi, ideale per chi vuole assaporare piatti di pesce molto gustosi con materie prime selezionate e a km zero; Maitò dal 1960 a Forte dei Marmi è semplicemente un angolo di paradiso, su una spiaggia esclusiva, con un menù vario basato sulla tradizione versiliese; Remo Beach Club a Forte dei Marmi, vi regalerà un’esperienza indimenticabile, con una cucina tipica del mare con qualche tocco di internazionalità; Bagno Alpemare a Forte dei Marmi, ristrutturato dalla Famiglia Bocelli, offre un’oasi elegante dove mangiare piatti prelibati che lasceranno i clienti senza parole; Bagno Santa Maria a Forte dei Marmi, conserva lo stile fortemarmiano dei primi anni ’60, dove potrete gustare piatti prelibati della cucina tradizionale con vista mare; Bussola Versilia a Marina di Pietrasanta, considerato il tempio della musica e un punto di riferimento mangiare in spiaggia cibi informali ma sempre genuini; Augustus Beach Club – Ristorante Bambaissa, a Forte dei Marmi, è un luogo elegante sul mare dove potrete gustare una cucina di pesce creativa con piatti tradizionali e sapori sempre ricercati; Bagno Alcione a Forte dei Marmi, il quale propone un menù gustoso, rivisitato in chiave moderna che non vi deluderà; Ristorante Franco Mare a Marina di Pietrasanta è una garanzia, premiato con una stella Michelin per quelle delizie sia alla carta che con il menù degustazione proposto dallo chef Alessandro Ferrarini.

Dove mangiare in Toscana per sentirsi realmente in vacanza

Come vi dicevamo, il sito firenzemadeintuscany.com, ha riportato una lista dei 20 ristoranti toscani dove mangiare piatti a base di pesce che vi faranno sentire realmente in vacanza. Dopo avervi elencato i primi dieci della lista, procediamo con gli ultimi 10. Noi vi riportiamo un accenno ma per sapere tutti i dettagli, vi conviene, una volta finita la lettura, di leggere le notizie sull’articolo originale, in modo da approfondire i ristoranti che più vi interessano. Detto ciò, gli ultimi dieci della lista sono:

Bagno Le Forbici a Rosignano Marittimo, è un’oasi di benessere. Perdersi nel suo tramonto dal ristorante vista mare, mentre si gusta il piatto di pesce del giorno; La Lucciola a Rosignano Solvay – Castiglioncello, un luogo ideale dove pranzare o cenare sia in estate che in inverno. Piatti più semplici ma sempre deliziosi a pranzo e pietanze di mare più ricercate a cena; Ristorante La Baracchina a Castiglioncello, circondato dal mare azzurro e da quel menù tradizionale e rivisitato allo stesso tempo, il quale soddisferà i palati anche dei più esigenti; La Pineta a Marina di Bibbona, dove si mangia pesce da più di mezzo secolo. Quando una famiglia pensò di cucinare qualche piatto e da quel momento non hanno più smesso; Il Bucaniere a San Vicenzo, è una palafitta sulla spiaggia ideata dal design di Massimiliano Fuksas. Qui è possibile gustare prodotti di alta qualità; La perla del mare a San Vincenzo, è un ristorante situato in una capanna moderna composta da legno e acciaio. Affacciata sulla spiaggia, dove potrete gustare i piatti prelibati della chef Deborah Corsi; Vistamare Beach Restaurant a Castiglione della Pescaia è un luogo dove accoglie gli ospiti nell’autenticità del panorama. Con piatti di mare che si incontrano con quelli di terra; Fiumara Beach a Fiumara, dove sopra la terrazza, potrete gustare il pesce pescato fresco ogni giorno. Offre quindi dei manicaretti prelibati sia a pranzo che a cena; Gabbiano 3.0 a Marina di Grosseto, ha conquistato una stella Michelin, per la cucina legata al territorio ma nel tempo stesso ricca di creatività. Messe in pratica dal giovane Alessandro Rossi, che rilascia personalità in ogni piatto che fa uscire dalla cucina; Il Pellicano a Chiarone Scalo è posizionato a due passi dalla spiaggia, motivo per cui è un posto strategico sia per cenare in riva al mare che godere del loro aperitivo in compagnia con amici e parenti.