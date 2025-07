Dimentica Mykonos, in Toscana c’è di meglio | Questa SPIAGGIA è la patria della Movida in Italia, vengono persino dalla Spagna

Una piccola Mykonos in Toscana, non perderti questa bellezza chiunque la visita ne rimane affascinato

Non è sempre vero che per ammirare paesaggi mozzafiato caratterizzati da acque cristalline sia necessario andare in luoghi lontani. Spesso infatti, i posti più belli sono a due passi da noi.

Senza dubbio Mykonos rimane una meta presa d’assalto da turisti provenienti da tutto il mondo, ambita particolarmente per la sua vivace vita notturna e la movida.

E’ anche vero però che nel nostro Paese ed in particolare in Toscana, c’è una spiaggia bellissima considerata una delle mete estive più rinominate di tutta la regione.

Situata a Nord della Maremma grossetana, accoglie un territorio ricco di natura, storia e tradizione dove a spiccare è proprio il suo incantevole mare.

La spiaggia che batte Mykonos

Per gli amanti del mare e delle belle spiagge la Toscana è realmente la meta perfetta. Scegliere questa destinazione, vuol dire infatti, contare su paesaggi da sogno, servizi turistici di ottimo livello e molto altro. Le spiagge della Toscana sono molto variegate, ideali per ogni esigenza, sia per chi ama la sabbia sia per chi preferisce stendere l’asciugamano sugli scogli.

A seconda delle preferenze poi, è possibile trovare sia spiagge frequentatissime e modaiole, sia spiagge che consentono una totale immersione nella natura. Come anticipato, a spiccare tra queste, c’è una spiaggia che incanta chiunque la visiti ed è una vera e propria perla della maremma toscana. Scopriamo il suo nome nel prossimo paragrafo.

Una spiaggia incantevole in Toscana

Lungo la costa tirrenica, in provincia di Grosseto, troviamo un luogo da non perdersi per nessun motivo: Follonica. Spesso sottovalutata rispetto a località più celebri, questo luogo merita attenzione per la sua autenticità. Punto di forza di Follonica è il suo meraviglioso mare: un litorale sabbioso, lungo e curato, bagnato da acque limpide che da anni ricevono la Bandiera Blu. La spiaggia è particolarmente apprezzata dalle famiglie per i suoi fondali bassi e sabbiosi, perfetti anche per i bambini. Ma vi sono anche tratti più selvaggi, come quelli all’interno della Riserva Naturale delle Bandite di Scarlino, dove la macchia mediterranea incontra piccole calette dall’atmosfera più intima e selvaggia.

Negli ultimi anni, Follonica ha saputo reinventarsi. Il centro città è diventato vivace e curato, con aree pedonali, piste ciclabili, bar all’aperto e locali sul mare. Nei mesi estivi, il lungomare si anima con eventi, concerti, mercatini e spettacoli per ogni età. Ma anche in bassa stagione la città offre un clima mite e una qualità della vita che attira sempre più visitatori e nuovi residenti.