Sono in tanti ad ignorare che in Toscana ci sia una PICCCOLA MACEDONIA | Un posto che fa emozionare chiunque

La Toscana è una terra d’arte e di storia e tutto il mondo conosce la sua bellezza. Quella del Chianti e dei suoi vitigni, della costa tirrenica e quella delle sue dolci colline, che regalano dei paesaggi mozzafiato.

Tuttavia questa regione nasconde un mistero. Nel suo centro ospita un angolo che porta il nome di una terra lontana: la Macedonia.

La cosa particolare è che si trova all’interno di un borgo medievale. È affascinante il legame che c’è tra questa parte di Toscana e lo stato in questione.

La ragione di questa particolarità risiede nei dati e nelle storie di vita. Ma non parliamo di un passato remoto, ma di qualche che è avvenuto alcuni anni fa e che ha reso un borgo del cuore della Toscana, una “piccola Macedonia“.

Proprio qui, si è infatti sviluppata una comunità che ha dato vita a una realtà sociale e culturale unica, dove le radici toscane si sono intrecciate con quelle dei macedoni, creando un tessuto umano ricco e sorprendente.

Un mistero che risiede nelle storie di vita

Le origini di questo appellativo risalgono precisamente al 2009. Secondo i dati ISTAT e come spiega Wikipedia, quell’anno la popolazione straniera del borgo contava 313 persone.

La cosa particolare però è che di queste persone, 216 erano della Macedonia del Nord e risiedendo nel borgo, costituivano una buona parte della popolazione del posto. Per questo oggi il borgo viene chiamato “la piccola Macedonia”. Circa il 15,49% della popolazione di Monterotondo Marittimo era quindi macedone. Si tratta di un dato sorprendente, che mostra come le migrazioni e l’incontro tra le culture possono arricchire il tessuto sociale di un luogo e dare vita a storie incredibili come questa.