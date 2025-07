Estate in Toscana, ecco le 10 TERME “segrete” dove il caos non esiste | Relax assoluto e pace garantita

posti da scoprire in estate in Toscana-fonte-Pixabay-maerchenkiste-LaGazzettadelSerchio.it

Se hai pensato di trascorrere l’estate in Toscana allora dovresti assolutamente far tappa qui: stacchi davvero la spina.

Non sono musei e nemmeno spiagge o città d’arte ma vere e proprie oasi imperdibili.

Chi sceglie di soggiornare nella bellissima regione del centro Italia non può fare a meno di far visita alla migliore attrazione del luogo.

Scopri dove dirigerti per un esperienza all’insegna della bellezza della natura e del completo benessere.

Andare a far visita a queste terme segrete vuol dire scoprire un luogo di pace assoluta.

Estate in Toscana, dove andare per assaporare tutto il benessere e la bellezza che la regione sa offrire

La Toscana è la meta perfetta per l’estate ma se si conoscono gli indirizzi giusti può diventare davvero unica e in grado di regalare esperienze indimenticabili. Non tutti sanno infatti, che, oltre ai fantastici paesaggi bucolici, all’ottimo vino locale, al buon cibo e ai tanti eventi caratterizzati dall’incontro tra tradizioni e folklore, la Toscana è anche il territorio ideale da scegliere per concedersi una pausa di relax all’insegna del benessere.

Se ti piacciono le strutture termali, allora sappi che qui potrai scoprire almeno 10 diverse terme segrete dove riuscire a staccare completamente la spina e a riconnettersi con se stessi. Tra centri termali e Spa è impossibile non rilassarsi e sfruttare le proprietà benefiche delle acque. Scopriamo quali sono e perché andrebbero visitate almeno una volta nella vita.

10 oasi di pura pace e relax assoluto

Nella lista delle migliori terme toscane è impossibile non citare le terme di Saturnia, un parco termale con geyser e sorgenti d’acqua calda e spa aperto tutto l’anno. Di certo meritano di essere menzionate anche le terme di Sassetta, nella zona della Val di Cornia, in provincia di Livorno, l’elegantissima Grotta Giusti, le terme di Montepulciano e le piscine Theia. Altro indirizzo imperdibile per chi ama rilassarsi alle terme è Terme San Giovanni, a Rapolano Terme. Qui la sala del silenzio e il parco pieno di verde rendono l’esperienza da 5 stelle!

Infine, non possono non comparire nella top ten anche le Terme Fonteverde con tante piscine all’aperto curatissime e le terme Tettuccio, uno dei più famosi e antichi centri termali di Montecatini. Le famose Terme di Chianciano poi, offrono 600 mq di vasche in cui lasciarsi andare al piacere dell’acqua termale benefica. Imperdibili poi è il Calidario Terme Etrusche Resort & SPA: qui ti aspetta uno dei laghi naturali termali più grandi d’Europa, che si estende per 3000 mq.