Addio aceto e bicarbonato | Il METODO SEGRETO delle nonne 2.0 per un forno SPLENDENTE in 5 minuti

Altro che aceto e bicarbonato. Il segreto per pulire lo sporco è un altro. Con questo trucco ti bastano solo 5 minuti e lo sporco va via.

La pulizia del forno è una delle faccende domestiche che tendiamo spesso a rimandare, ma dalle quali dipende la durata e l’efficienza dell’elettrodomestico.

Qualcosa di cui dovremmo quindi occuparci regolarmente, anche se ciò richiede tempo, pazienza e olio di gomito.

Il forno è depositario di sporco e di residui di cibo e non è semplice da pulire. Se infatti non si conoscono i giusti trucchetti e strumenti, la cosa diventa praticamente impossibile, soprattutto quando si ha a che fare con lo sporco più ostinato, come per esempio il grasso.

Con questo trucco della nonna però, nel giro di pochi minuti torna a essere splendente, praticamente come nuovo. Dimentica però l’aceto e il bicarbonato. Non ti serviranno.

Un’alternativa ai classici aceto e bicarbonato

Spesso gli ingredienti naturali si rivelano gli strumenti ideali per combattere contro lo sporco più ostinato. Mescolati tra loro, creano dei detergenti che sono perfetti per pulire e scrostare, rispettando allo stesso tempo l’ambiente.

Basta pensare all’aceto e al bicarbonato. Sono perfetti per pulire il forno e i fornelli e così anche il limone, che oltre a sgrassare, ha una potente azione antibatterica e rilascia un aroma tanto fresco quanto gradevole. Nel caso del forno è perfetto per pulire le teglie.

Una soluzione tanto efficace quanto naturale

“Ispacnr.it” spiega che spremendo due limoni, versando il succo in un recipiente con le loro bucce e dell’acqua, si ottiene un ottimo disincrostante, che rilascia un ottimo aroma non appena il forno viene acceso. Per far agire questo composto al limone basta infatti accendere il forno a 120° e lasciare agire.

Questo però è solo uno dei tanti trucchetti che le nonne conoscono per pulire il forno. Un ulteriore trucchetto consiste nell’utilizzare il sale da cucina. È lo strumento perfetto nelle pulizie rapide ed è semplicissimo usarlo. Basta rimuovere le griglie e le teglie interne del forno, mescolare 250 grammi di sale in mezzo litro d’acqua e poi spargere la soluzione sulle pareti e la porta interna del forno. Dopodichè non occorre altro che lasciar agire il composto per una ventina di minuti e infine risciacquare tutto con un panno umido. In questo modo il forno torna come nuovo.