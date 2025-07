Scoperto il PICCOLO SAHARA nel cuore della Toscana | Ci trovi un’oasi e non è un miraggio, pochi conoscono questo paradiso

Non tutti sanno che anche la Toscana ha il suo piccolo Sahara, dove potete trovare un’oasi meravigliosa e no, non è un miraggio.

Il deserto del Sahara è il più vasto al mondo e il terzo per superficie, coprendo circa 9-9,4 milioni di km2, estendendosi su dieci Stati africani e lungo l’Atlantico, il Mar Rosso e il Mediterraneo.

Molti pensano che in questo luogo ci sia solo deserto, in realtà troviamo anche campi di dune, pianure di detriti rocciosi, altopiani, montagne e anche depressioni saline e bacini lacustri. Le temperature sono molto versatili in quanto toccano oltre i 40°C di giorno, scendendo in maniera repentina la notte, arrivando sotto i 0°C.

Nonostante le sue condizioni, sono moltissimi i turisti, spinti dalla curiosità, che decidono di prendere parte a tour e spedizioni per visionare il deserto del Sahara, con tutti i costi che ne conseguono.

Per questo motivo se non potete recarvi in questo luogo, sappiate che in Toscana esiste il piccolo Sahara, dove la sua oasi vi lascerà senza parole.

Le curiosità del deserto del Sahara

Nel deserto del Sahra sono moltissimi i luoghi da visitare se volete intraprendere una vacanza fuori dal comune. Per esempio l’Erg Chebbi, dove potrete fare le escursioni anche sui cammelli, ammirando così il cielo stellato di notte, oppure la Tassili n’Ajjer, un patrimonio UNESCO che custodisce svariate testimonianze degli uomini del passato che risalgono a oltre 12.000 anni fa, con pitture e incisioni rupestri preistoriche, così come le Lacune di Ounianga, cioè quell’insieme di 18 laghi interconnessi in mezzo al deserto che presentano salinità e colori variabili, diventato patrimonio dall’UNESCO nel 2012.

Oltre a tutto questo, i turisti sono attirati anche da quelle curiosità che alimentano la fantasia di molti. Come per esempio le dune che sembrano che “cantano”, oppure la ricerca dei meteoriti neri nel deserto e così via. Se pensavate quindi di trovare solo sabbia, vi sbagliavate di grosso.

Il piccolo Sahara toscano

Come avete potuto intuire il deserto del Sahara, ha molto da offrire per una vacanza fuori dal comune, ovviamente gestita da un tour e non improvvisata. Qualora però per svariati motivi non poteste visitarlo, sappiate che anche in toscana esiste il piccolo Sahara, con quell’oasi che vi lascerà senza fiato.

Parliamo del deserto di Accona, una zona collinare, come riportano da Wikipedia, situato nella provincia di Siena. Nonostante l’aspetto ricordi quello di un deserto, non possiamo definirlo tale nel senso tradizionale, in quanto presenta un clima Mediterraneo. Venne chiamato così ai tempi del medioevo, per via delle porzioni di terreno erose, che sono composte da biancane e calanchi. A prescindere dal’aspetto arido, sappiate che al suo interno potrete trovare una flora molto vivida, così come una fauna copiosa, tra daini, istrici, volpi, tassi e così via. Tra i luoghi imperdibili da inserire nel vostro itinerario, ci sono sicuramente: le Biancane di Leonina, i Calanchi di Monte Oliveto Maggiore e Radicofani e l’Abbazia di monte Oliveto Maggiore.