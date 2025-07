La Toscana ha una PICCOLA AMERICA al suo interno | Ci entri senza passaporto e non trovi fast food in giro

Lo sapevate che anche la Toscana ha la sua piccola America al suo interno? Non vi serve neanche il passaporto per arrivarci.

Ci sono quelle mete gettonate che almeno una volta nella vita bisognerebbe poter visitare, anche se purtroppo difficilmente tutti ci riescono. I costi per intraprendere determinati viaggi oltre nazione non sono sempre accessibili a tutti.

Anche se in alcuni momenti dell’anno, si paga meno per andare in mete fuori confine, piuttosto che nei luoghi più gettonati italiani per esempio quelli del sud, dove lo sappiamo il mare cristallino, attira molti turisti ogni anno.

A prescindere da tutto, non sempre quindi si ha la possibilità di visitare luoghi impareggiabili come per esempio l’America, l’Australia, il Giappone, la Spagna e così via. Quindi in attesa di poter girare il mondo, bisogna iniziare a piccoli passi da quello che le nostre finanze ci permettono, alla fine l’importante è partire e viaggiare.

Così, se per il momento gli USA non potete visitarli, sappiate che anche in Toscana c’è una piccola America. Per la quale non serve il passaporto. Ecco dove si trova.

Le mete più gettonate da visitare in America

È normale che poter partire per visitare gli Stati Uniti d’America è uno dei sogni di molti viaggiatori, i quali vorrebbero poter prendere un aereo anche subito. Una delle domande che i cittadini fanno spesso è: “cosa vedere in America?”. Ebbene, se parliamo di America, intesa come Stati Uniti ovviamente. Probabilmente non ci basterebbero 100 pagine per descrivere ogni singolo luogo di questo smisurato continente, anche perché le attrazioni iconiche sono moltissime.

Per questo motivo, provando a scremare il più possibile, cosa non facile ovviamente, possiamo provare a stilare 5 posti da visitare assolutamente, soprattutto se siete al vostro primo viaggio, ma capirete bene da soli che per visitarla tutta, dovrete dividere la vostra vacanza in più parti. Detto ciò, in base anche alle preferenze maggiori dei turisti, potreste iniziare visitando New York, poi il Grand Canyon, così come San Francisco, Hollywood e Las Vegas. Ma realmente sarebbero tantissimi altri i luoghi da citare. Per questo fareste meglio a concentrarvi su di uno Stato alla volta probabilmente.

La piccola America in Toscana

In attesa di poter visitare ogni singolo Stato che caratterizza gli Stati Uniti d’America, sapevate di poter trovare una piccola America anche in Toscana, per la quale non vi servirà il passaporto? Ebbene, come possiamo leggere da toscana-italy.com, questa estate, se vi recate in Toscana per le vacanze, anche se avete poco tempo, non potrete assolutamente non andare a visitare San Gimignano. Una piccola città disposta tra Firenze e Siena. Famosa in tutto il mondo per la sua particolare architettura. Caratterizzata appunto da numerose torri medievali che gli è valso il soprannome di “Manhattan medievale”.

Nel 1990, San Gimignano è stata dichiarata Patrimonio mondiale dall’UNESCO. Diventando una delle attrattive maggiori dei vari turisti. I quali restano sempre ammaliati per le bellezze che potrete ammirare in questa piccola città. Qui non troverete i fast food magari, ma la cucina tipica toscana lo sapete benissimo che riesce ad accontentare tutti i vari palati, anche quelli più intransigenti.