Dimentica Sanremo, qui si terrà il FESTIVAL più importante d’Italia | La Toscana trionfa, queste le date da segnare

Il festival più importante del nostro Paese si terrà proprio in questa bellissima città toscana.

Quando si parla di grandi Festival in Italia ci viene subito in mente quello di Sanremo, arrivato alla sua 75esima edizione. Quest’anno però, è in arrivo un evento pronto a rubare la scena.

Questo nuovo protagonista del panorama culturale italiano è un evento che non prevede canzoni in gara, voti da casa o abiti particolari per catturare l’attenzione del pubblico.

Si tratta di un festival toscano che si sta preparando a sorprendere tutti ribaltando le regole fin’ora previste attraverso esperienze immersive.

Quindi nessun televoto ne gossip, ma semplicemente un festival in grado di unire bellezza, eleganza e avanguardia, tanto da lasciare il segno ai partecipanti.

Il nuovo evento pronto a rivoluzionare tutto

Niente palchi televisivi nè hit dell’estate ma piazze, cortili, atelier e cave che diventano spazi che parlano di futuro, territorio e identità. Tutto questo si svolgerà nel cuore di una delle regioni più iconiche d’Italia: la Toscana. Non è Firenze, né Siena. Qui il palcoscenico è una città molto famosa per il suo marmo.

Le strade saranno animate di installazioni, incontri, performance, e si respirerà una nuova un’energia nuova, pulsante, visionaria. Qui si incontreranno designer, architetti, artisti, pensatori, studenti e curiosi. È un evento dove la creatività è concreta e scolpita nella pietra. Ogni edizione è un’esplorazione diversa, ma sempre con lo stesso obiettivo: celebrare la materia e la mente umana che la trasforma.

Il festival più importante d’Italia

Il festival più atteso d’Italia, che vede protagonista la Toscana e che per molti, vale più di mille Sanremo, si chiama White Carrara: il festival internazionale del design che ogni anno trasforma Carrara nella capitale della creatività e dell’innovazione. Fino al 28 settembre 2025, il centro storico di Carrara vive una trasformazione straordinaria grazie a White Carrara, un festival internazionale di design giunto alla nona edizione, un “laboratorio creativo diffuso” che trasforma ogni angolo del centro in una sorpresa.

La città durante il festival diventa un museo a cielo aperto dove l’arte si mescola alla vita quotidiana. Il tema è “Design Here and Now” e significa: il marmo più bello del mondo lavorato dai designer più bravi del mondo, per creare oggetti che parlano di oggi. Si possono incontrare grandi nomi come: Karim Rashid, il designer che ha progettato 4.000 oggetti di uso comune, Ross Lovegrove, l’inglese famoso per creare oggetti che sembrano creature di un mondo alieno (ma bellissimo), e Jean-Michel Wilmotte, l’architetto francese che ha il tocco magico dell’eleganza. Ci sono anche i giovani talenti come Kickie Chudikova che da Bratislava via New York sperimenta il futuro del design, e soprattutto i maestri italiani: Elena Salmistraro, Giulio Iacchetti (due Compassi d’Oro!), Massimo Giacon che ha disegnato per Alessi.