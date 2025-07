ULTIM’ORA – La Sicilia si UNISCE alla Toscana | Cambia la geografia del nostro Paese, tutto merito di questi fratelli

La Sicilia da adesso in poi non sarà mai più quella che hai studiato a scuola: cambiati per sempre i confini nazionali.

I confini dell’Italia sono rimasti invariati per tanti decenni. Il nostro Paese infatti, per come lo conosciamo oggi, è nato a seguito dell‘Unità d’Italia nel 1861. Da quel momento nulla è stato cambiato, fatta eccezione delle conseguenze delle guerre, con le rivalità territoriali per le annessioni delle città di Trieste e Trento. Perfino l’annosa questione dell’Istria e della Dalmazia si è chiusa nel lontano 1947, con la firma del trattato di Parigi, che ha stabilito l’appartenenza alle stesse, rispettivamente, alla Jugoslavia e alla Croazia.

Tuttavia nelle scorse ore è saltata fuori una notizia inaspettata: qualcosa sembra aver messo confusione tra i già tracciati confini nazionali e due regioni che non si sono mai sfiorate, sembrano improvvisamente essersi incontrate, lungo lo stivale. A quanto pare adesso la Sicilia e la sua storia sono state improvvisamente spostate, o meglio, sarà possibile assaporare un pezzo autentico della regione sicula pur pur trovandosi in Toscana. Scopriamo per quale motivo.

A favorire incontro tra la regione Toscana e l’isola è stata la programmazione di un evento molto particolare. A quanto pare, grazie al lavoro di alcuni artisti talentuosi, ben presto la splendida Sicilia e la meravigliosa Toscana sembreranno un’unica cosa. Il merito va tutto ai coreografi, agli attori e ai ballerini di “La Sicilia dei fratelli Florio”, questo è infatti il titolo dell’opera che dal 10 luglio sarà in scena al Chiostro Maggiore di Santa Maria Novella, in Piazza Santa Maria Novella.

Dunque nel cuore del capoluogo toscano si potrà assistere alla trasposizione del romanzo “I leoni di Sicilia”, nato dalla penna di Stefania Auci. Si tratterà di uno spettacolo che ripercorrerà la storia dei viaggi verso la Sicilia della famiglia Florio. La narrazione, ambientata nell’800 e approfondisce le dinamiche sociali, la voglia di riscatto economico e anche le rivalità e i valori della famiglia della dell’epoca ottocentesca.