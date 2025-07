L’auto è tua ma NON PUOI GUIDARLA | Controllano l’abitacolo e ti multano fino a quasi 2mila euro, in vigore da martedì

Come mai ti possono multare anche se l’auto è tua? Se non hai questo in regola non puoi guidarla, con la direttiva che parte da luglio.

Il Codice della Strada è diventato più aspro rispetto al passato, soprattutto dopo la nuova normativa che ha preso il posto di quella precedente, modificando le sanzioni come le conoscevamo un tempo.

Questa manovra si è resa necessaria per cercare di arginare le continue infrazioni che molti automobilisti commettevano in modo frequente. Non è soltanto una questione di propria sicurezza su strada ma anche verso gli altri, i quali molto spesso si trovano in balia degli eventi.

Gli incidenti stradali, che terminano poi con il decesso di una o più persone coinvolte sta raggiungendo cifre allarmanti, per questo motivo il governo ha dato il via libera a quelle sanzioni rigide, le quali arrivano perfino alla detenzione nei casi più gravi.

A dimostrazione di questo, cosa vuol dire che da luglio non potrai più guidare la tua auto se non avrai inserito questo, dovendo pagare quasi 2mila euro? Facciamo chiarezza.

Il nuovo Codice della Strada

Il nuovo Codice della Strada è in vigore ormai da diversi mesi e con esso sono arrivate anche le prime polemiche in merito a quelle misure stringenti, non gradite da tutti gli automobilisti. Anche perché, i rischi maggiori si hanno con determinate infrazioni. Queste causano effetti molto pericolosi in strada.

Per esempio parliamo della guida in stato di ebrezza, guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti, guida con lo smartphone e ancora l’eccesso di velocità e così via. Per ognuna di queste sono previste delle punizioni esemplari che portano anche alla sospensione della patente, alla decurtazione dei punti e in determinati casi, alla pena detentiva. La guida in stato di ebrezza per esempio porta a pene diverse, in base alla percentuale di alcol presente nell’organismo, che scaturiscono dopo il test.

Devi avercelo da luglio se vuoi poter guidare

Come mai da luglio se non l’avete installato correttamente, non solo non potrete guidare ma potreste ricevere anche multe cospicue? Ebbene, a partire da luglio 2025 in Italia sarà introdotto l’obbligo per chi è stato condannato per guida in stato di ebrezza a installare il famoso, alcolock. Questo dispositivo impedisce l’avvio del veicolo, qualora dovesse rilevare alcol nell’alito del conducente, il quale dovrà installarlo se è stato ritenuto colpevole del suddetto crimine. Avendo superato gli o,8 g/l di tasso alcolemico, per un numero di anni stabilito dalla legge.

Come letto da financecue.it, riportato da consecutiongroup.com, l’alcolock è pensato proprio per aumentare la sicurezza stradale e prevenire altri episodi simili. Inoltre, come riportano da, studiolegalederosamistretta.it, l’alcolock deve essere installato a carico del guidatore. Con un investimento di circa 2mila euro e chi viene pizzicato a violare questo provvedimento. Rischia una sanzione anche fino a 638 euro. Per non parlare della sospensione della patente fino a 6 mesi.