FIRENZE NEL CAOS, trasporti bloccati per 70 giorni | Stanno stravolgendo tutto, ora a lavoro ci vai così

Firenze è nel caos dopo aver appreso di quei 70 giorni di trasporti bloccati. I lavoratori devono reinventarsi per andare al lavoro.

Quando si raggiunge la propria stabilità, fatta per esempio di equilibrio tra realtà lavorativa, familiare e sociale in generale, è difficile riuscire a sopportare cambiamenti repentini che stravolgono completamente i propri ritmi.

È vero che non bisognerebbe mai adagiarsi troppo ed essere di mente aperta, visto che l’imprevisto può sempre capitare e alla fine ciò che ci descrive è il modo che abbiamo di affrontare le sfide che ogni giorno ci impone la vita.

Come disse anche Rocky Balboa a suo figlio: “Non è importante quanto colpisci, l’importante è quanto sai incassare e andare avanti, quanto puoi soffrire e continuare a lottare. È così che si vince!”.

Per questo motivo a Firenze, dopo aver appreso di quel blocco di trasporti per 70 giorni sono entrati nel caos. In molti quindi si chiedono se i lavoratori troveranno una strategia alternativa per poter andare al lavoro?

Visitare Firenze a piedi

Per smorzare un po’ la tensione, dopo aver appreso di quel blocco di 70 giorni nella rete di trasporti a Firenze, volevamo darvi un’idea per far sbollire la rabbia. Dicono che bisogna sempre trovare il lato positivo nella vita e quindi, sia che siate turisti che siate cittadini del luogo, cosa ne dite di fare un break da tutto e prendervi un giorno per voi, visitando la Culla del Rinascimento a piedi?

Dunque, il centro storico di Firenze è perfetto da visitare a piedi e non c’è bisogno di prendere i mezzi, in quanto, così facendo potrete ammirare le bellezze del luogo. La prima tappa da cui far partire il vostro tour è sicuramente Piazza Santa Maria Novella, proseguendo verso Santa Maria Maggiore e arrivando ovviamente in Piazza Duomo, dove troverete i monumenti più importanti della città. Proseguendo, vi ritroverete davanti al Battistero, la Cattedrale di Santa Maria del Fiore, arrivando poi alla volta della Cupola del Brunelleschi. È una bella salita ma ne vale la pena, così com’è bello visitare il centro medievale, la Galleria degli Uffizi, il Ponte Vecchio e così via. Insomma se guardate l’articolo pubblicato da guidemeflorence.com, avrete tutto l’itinerario preciso con tanto di tragitto segnato su Google Maps. Alla fine, come si dice: “Se la vita ti dà limoni, fanne una limonata”, con tanto, tanto zucchero.

Trasporti bloccati per 70 giorni

Come mai a Firenze sono nel caos dopo aver appreso di quei 70 giorni di blocco per i trasporti? Come riportano da servizi-scandicci.055055.it, dal 7 luglio 2025 per circa 2 mesi, la linea T1 sarà ufficialmente interrotta per permettere ai lavoratori di sostituire i binari nella curva che va da viale Rossini a via Iacopo da Diacceto.

Però non vi preoccupate, in quanto sarà attivo un servizio sostitutivo, mediante i bus delle Autolinee Toscane che potrete trovarli alla fermata “Leopolda T1 Porta al prato” fino alla fermata “Sostitutivo Alamanni”. Sul sito in questione potrete trovare tutto il tragitto che effettuerà con le relative fermate, in modo da poter così trovare una soluzione alternativa per andare a lavorare.