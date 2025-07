Addio carta d’identità, questo è il nuovo documento da presentare | Chi non si mette in regola paga quasi 200€ di multa

Cosa vuol dire che dovrete dire addio alla carta d’identità in favore di questo nuovo documento? Facciamo chiarezza.

La carta d’identità, non è un semplice “pezzo di carta” come pensano in molti, ma è una sorta di lascia passare internazionale. Visto che, potrete recarvi nei vari Stati che fanno parte dell’Unione Europea solo con questo documento.

È la prova che esistete e che fate parte di una nazione, visto che sopra sono riportati tutti i vostri dati, i quali non servono solo per identificarvi in caso di pagamento di tasse, multe e così via, ma praticamente viene richiesta per fare qualunque cosa.

Se pensate a tutti gli uffici che ve la richiedono e senza la quale non potreste ottenere neanche una Postepay, dovrebbe farvi capire l’importanza di ciò. Pensate che in passato gli Assiri in Mesopotamia avevano già delle tavolette di argilla dove venivano riportati i dati cuneiformi dei vari cittadini, a dimostrazione di quanto sia importante essere identificati.

Da quel momento di tempo ne è passato, eppure se non fate attenzione e non rispettate questa data, tutte le concessioni ottenute potreste perderle se non avete questo nuovo documento da presentare.

La modifica della carta d’identità

Fino a qualche decennio fa, i cittadini nel portafoglio avevano la comune carta d’identità cartacea. La quale riportava un numero di dati limitato, con una fototessera autenticata dall’Anagrafe. Nel 2001 invece ci fu una prima rivoluzione sperimentale, visto che fu introdotta per la prima volta la carta d’identità elettronica (CIE), diffusa poi a livello nazionale dal 2016. Questo documento è pensato per sostituire quello cartaceo. In quanto sono inseriti più informazioni al suo interno, perfino la possibilità di scegliere se donare o meno gli organi in caso di decesso, e le proprie impronte digitali.

Per poterla richiedere, una volta che la versione cartacea è scaduta, dovrete prendere appuntamento all’Anagrafe, portare una fototessera in formato digitale e svolgere la procedura. Il costo per poterla emettere è di 22,21 euro anche se in alcuni comuni potrebbe arrivare a un massimo di 27,60 euro, in base ai costi comunali imposti. In molti quindi si sono chiesti qual è il cambiamento di documenti di cui si sta tanto parlando?

Il nuovo documento che sostituisce la carta d’identità

Come mai si parla di un addio alla carta d’identità a favore di un altro documento? Veramente si pagherà una multa? Ebbene, è opportuno fare chiarezza, perché come succede spesso con le notizie riportate dai social, queste sono fuorvianti e poco chiare. Ebbene, come possiamo leggere da comune.garbagnate-milanese.mi.it, dal 3 agosto 2026, la carta d’identità in formato cartaceo non sarà più valido, anche se la data di scadenza risulta essere successiva a tale data.

Questo perché da quella data in poi, tutti i cittadini italiani dovranno essere muniti di carta d’identità elettronica. Secondo quanto riportato dal Regolamento Europeo 1157/2019, che “impone standard di sicurezza più stringenti per i documenti di riconoscimento”. Il cartaceo quindi non sarà più valido in generale e non soltanto per l’espatrio. Motivo per cui i cittadini farebbero meglio a prenotare ai vari uffici Anagrafe con largo anticipo. Visto che negli ultimi mesi del prossimo anno potrebbero essere presi d’assalto. In merito a eventuali multe o penali, questa voce risulta essere errata, anche se viene spesso citata sui social. I quasi 200 euro di spesa di cui si parla sono relativi al costo della nuova carta d’identità elettronica e al passaporto. Qualora doveste partire per un viaggio internazionale.