Anche la Toscana ha la sua PICCOLA VALENCIA | Più che spazio per la paella, ce n’è per l’acquario

Non devi per forza arrivare dall’altra parte dell’Europa per respirare l’aria della ciudad valenciana: qui c’è la piccola Valencia.

Una volta che avrai messo piede qui rimarrai così affascinato dal luogo che non vorrai mai più andare via.

Scopri subito dove si trova e come fare a raggiungere questo autentico angolo di Spagna nel cuore del Bel Paese.

Esiste un posto tutto italiano che ricorda la Spagna: è la straordinaria piccola Valencia.

L’atmosfera è identica a quella della bellissima cittadina spagnola affacciata sul Golfo di Valencia ma la particolarità è che per raggiungerla basta andare in Toscana.

La piccola Valencia italiana immersa nel cuore della Toscana

L’Italia è nota a tutti da sempre come il “Bel Paese”, perché si tratta davvero di uno Stato che ha un eccezionale patrimonio artistico, culturale, storico architettonico al quale si aggiungono tantissimi siti di interesse naturalistico. Dalle spiagge di sabbia fine alle scogliere a picco sul mare, dalle Alpi fino ai laghi cristallini, l’Italia è davvero una continua scoperta ed un posto dove poter andare alla ricerca della vera bellezza.

Qui si può fare ogni giorno una scoperta che toglie il fiato e la Toscana è una delle regioni più amate dagli italiani e anche dai turisti stranieri. L’attrazione principale della Toscana sono le sue città d’arte e gli inconfondibili paesaggi bucolici, i prodotti tipici ma non tutti sanno che nel cuore della regione c’è anche la piccola Valencia. Scopri dove si trova e perché vale la pena visitarla almeno una volta nella vita.

Dove andare per respirare l’atmosfera della ciudad valenciana pur restando nel Bel Paese

Per respirare l’atmosfera autentica della vivace cittadina sul mare spagnola non occorre per forza attraversare il mare ma basta arrivare nel centro della Toscana. Qui infatti esiste un’attrazione che ricorda proprio quella più amata della città di Valencia, cioè quella che attrae la maggior parte dei visitatori. Tanti turisti scelgono Valencia per il suo centro, per le tradizioni e la caratteristica festa delle Las Fallas ma anche per vedere con i propri occhi le specie marine dell’Oceanografico.

A Livorno però c’è uno straordinario acquario che non ha nulla da invidiare a quello valenciano. Sorge in Piazza Mascagni, di fronte al Santuario dei cetacei e, come si legge anche su www.visittuscany.com, qui si può godere di una bellissima vista sulla costa e ammirare gli esemplari del mondo sottomarino ma anche insetti, anfibi e rettili nel bellissimo rettilario. Per conoscere tutti i dettagli e gli orari d’apertura dell‘acquario dei Livorno è possibile visitare il sito www.aquariodilivorno.it.