Birra ghiacciata in pochi minuti, questo è il trucchetto dei Pub | La compri alle 19.45 e la servi in tavola alle 20

Ecco come avere sempre una birra ghiacciata in pochi minuti con il trucchetto dei pub.

In questo periodo di forte caldo, tutti quanti siamo allettati dall’idea di bere una bevanda ghiacciata, in modo da trovare un po’ di refrigerio interno, visto che a quello esterno ci pensa già l’aria condizionata (se siamo fortunati) o per lo meno il condizionatore.

Proprio per cercare di combattere il caldo, non è raro vedere fionde di persone occupare centri commerciali, supermercati, bar, negozi e così via. Più che per acquistare qualcosa, lì dentro ci vanno per l’aria fredda che dà sollievo, anche solo fino all’uscita.

Cocktail, gelati, succhi e bevande fredde sono poi un ottimo metodo per rinfrescarsi, anche se, è molto importante fare attenzione alle congestioni in queste settimane dove la temperatura è molto alto e lo sbalzo termico sarebbe eccessivo.

Detto ciò, se volete avere sempre una birra ghiacciata in pochi minuti, dovreste svolgere il trucchetto dei pub che ve la fa trovare fredda nel giro di poco.

I rischi delle bevande ghiacciate in estate

Può sembrare la soluzione migliore, ma in estate, quando le temperature sono già molto alte, il primo gesto che molti fanno appena tornano a casa, o quando vanno al bar o al ristorante è quello di bere una bevanda gelata, pensando di stare meglio. In realtà queste danno soltanto un beneficio temporaneo, mentre al nostro organismo potrebbero portare a uno: shock termico, causando crampi addominali e malessere; problemi digestivi, rallentando la digestione e causando disturbi quali gonfiore, indigestione e crampi addominali; irritazione allo stomaco e all’intestino e in alcuni casi anche congestione, che può provocare malessere arrivando anche allo svenimento, nei casi più gravi.

Alle bevande ghiacciate, sarebbe meglio preferire le bevande fresche, per evitare problemi all’organismo, magari quelle a temperature ambiente o comunque mischiate. Inoltre sarebbe meglio evitare le bevande alcoliche, anche se fredde, perché potrebbero far disidratare ulteriormente l’organismo, per non parlare del fatto che potrebbero portarvi parecchi problemi se fermati ad un posto di blocco.

Come avere la birra ghiacciata in pochi minuti

Se quindi vi trovate a casa e non dovete guidare, ecco come fare per avere la birra ghiacciata in pochi minuti, seguendo il trucchetto del pub. Come vi abbiamo accennato nel paragrafo precedente però, sarebbe meglio attendere che diventi fresca e non berla quand’è troppo fredda, per evitare congestioni e altri problemi.

Detto ciò, secondo quanto riportato da ispacnr.it, per avere una bevanda fredda velocemente dovrete prendere una bacinella e riempirla con una quantità sufficiente di ghiaccio. In seguito, prendete dell’acqua a temperatura ambiente e aggiungetela nella bacinella fino a coprire completamente il ghiaccio, versate poi una quantità generosa di sale da cucina e mescolate finché non si scioglie. Adesso versate le birre nella miscela, attendete 15 minuti affinché la bevanda raggiunga la temperatura ideale e “cin cin”.