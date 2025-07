Dimentica Firenze, la CITTÀ più ARTISTICA della Toscana è questa | Nei prossimi giorni ci sarà l’evento più atteso dell’anno

Oltre Firenze ecco qual è la città più artistica della Toscana, ecco cosa ci sarà nei prossimi giorni.

Se è l’arte e la bellezza che cercate in queste vacanze estive, sicuramente già solo in Italia sono moltissime le regioni che possono offrirvi questo scenario.

Per non parlare di tutte le destinazioni estere, in quanto in ogni Stato c’è qualche meraviglia di osservare. L’Italia lo sappiamo è ampiamente riconosciuta per questo aspetto, ottenendo il primato di siti UNESCO.

Oltre alla nostra bellissima patria, troviamo anche la Francia, la Spagna, la Germania, la Cina e così via. Fermandoci in Italia per esempio la maggiore eredità artistica è presente per esempio a Roma, a Venezia, a Torino, a Milano, fino ad arrivare a Firenze, conosciuta da tutti come la Culla del Rinascimento.

Oltre a Firenze però, in Toscana esiste una città ancora più artistica. Ecco cosa potrete fare nei prossimi giorni.

Cosa fare a Firenze a luglio e agosto 2025

Prima di parlarvi di quella che è stata definita come una delle città più artistiche della Toscana, volevamo darvi una panoramica generale di quello che potreste fare a Firenze tra luglio e agosto, qualora vi trovaste da quelle parti per le vacanze estive.

Sono moltissimi gli eventi a cui prendere parte in queste settimane: passiamo dai concerti, alle mostre, ai festival e così via. Per esempio potreste vedere l’Orchestra della Toscana, oppure la mostra “Caravaggio e il Novecento” a Villa Bardini, oppure “Un’estate a Villa Vogel”, oppure i Mercati di Firenze e così via.

La città artistica della Toscana

Oltre a Firenze, la città più artistica della Toscana è anche un’altra, nella quale potrete svolgere alcune attività in questi giorni. Come riportano da firenzetoday.it, a Galliano ritorna a grande richiesta “Stradarte”, il Festival delle Arti in Strada, la quale con la sua quinta edizione, ospiterà quasi cento spettacoli in due giorni, con artisti di strada, associazioni culturali, compagnie di ballo, compagnie teatrali, cantanti e band musicali, poeti, pittori, scultori e artigiani.

Questi eventi hanno la peculiarità di promuovere e valorizzare il territorio e tutti i suoi punti di forza, con artisti provenienti da tutta Italia, che si esibiranno nelle vie più interessanti del centro storico. Oltre a queste due giornate di cui potrete trovare i dettagli sul sito ufficiale, l’evento ospiterà anche il mercatino che unirà nello stesso posto artigiani e le loro specialità gastronomiche che potranno essere gustate nei punti di ristoro gestiti dalla Pro Loco e dall’Oratorio ANSPI.