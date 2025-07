Scoperta nei pressi di Firenze una nuova DISNEYLAND | Qui è tutto una fiaba, i bambini sono felicissimi

Se ti piace sognare ad occhi aperti e ami i luoghi dalle atmosfere oniriche allora non puoi non visitare Disneyland.

Non devi valicare i confini nazionali e raggiungere la Francia: ora puoi arrivarci anche restando qui in Italia.

Vai alla scoperta della Disneyland italiana e goditi un’esperienza magica e indimenticabile.

Ecco dove dovresti andare quest’estate: le vacanze così piaceranno a grandi e piccini.

I paesaggi delle fiabe Disney, i fumetti e i personaggi Manga qui diventano realtà.

Disneyland in Italia, il luogo da sogno a due passi dal capoluogo toscano

Chi non vorrebbe vivere per sempre l’emozione provata da bambino alla visione dei cartoni animati preferiti? Fiabe, personaggi dai poteri magici, film d’animazione hanno contribuito a far divertire intere generazioni di bimbi, oggi adulti, che conservano ancora il ricordo indelebile dei volti e dei giochi d‘infanzia. Per fortuna si può tornare piccoli per un giorno, andando in un luogo speciale.

Il posto di cui parliamo non si trova alle porte di Parigi e non c’entra nulla, o quasi, con il parco a tema Disney noto come Diseyland Paris. Il luogo in questione infatti, non è in Francia ma qui nel nostro Bel Paese. Scopri dove andare per immergerti in uno scenario da sogno, capace di conquistare grandi e piccini e regalare esperienze uniche e indimenticabili.

L’evento da non perdere se ami il genere fantasy e le atmosfere oniriche

Il posto di cui parliamo ha un indirizzo preciso e si trova nella città metropolitana di Firenze. Qui infatti, sorge un Comune che conta circa 14.600 abitanti e che prende il nome di Borgo di Vinci. Questo paesino è noto per aver dato i natali al fondatore del Rinascimento, Leonardo da Vinci ed è apprezzato per il paesaggio straordinario e gli scorci offerti ai visitatori: si trova alle pendici della catena del Montalbano, immerso in un contesto fatto di natura e panorami bucolici. Inoltre, qui si tiene una manifestazione nota come la Festa dell’Unicorno. L’evento quest’anno è previsto per i giorni 11, 12 e il 13 luglio e offrirà un’esperienza speciale all’insegna del fantasy.

L’evento, come si legge su www.firenzetoday.it, si compone di 8 aree tematiche, di cui una dedicata alla fantascienza, che si chiama Abisso d’Acciaio, una pensata per chi è appassionato di Manga e Anime, definita Fumetti e Follie e una ai giochi di ruolo, ovvero la Rocca Incantata. Per chi ama le fiabe ci sarà la Corte dei Sogni e per chi invece apprezza lo steampunk la Valle del Vapore. La Cittadella dei Cavalieri e la Baia dei Pirati invece saranno il paradiso di chi è sensibile al fascino medioevale e a quello delle avventure tra i mari. Tra concerti, giochi da tavolo e tanto altro la Festa dell’Unicorno 2025 è davvero un appuntamento imperdibile per chi cerca una sana evasione e puro divertimento.