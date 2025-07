Questa EMAIL ti ROVINA con un CLICK | In un attimo hanno tutti i tuoi dati, carta di credito in primis

Attenzione a cliccare questa e-mail perché vi rovinate con un semplice click. Ecco di cosa stiamo parlando.

La tecnologia ormai va avanti alla velocità della luce, con scoperte che in passato venivano relegate soltanto al materiale per i film di fantascienza. Abbiamo telefoni super tecnologici, social interattivi, l’Intelligenza Artificiale che ci accompagna in ogni nostra azione e così via.

Soffermandoci per esempio a una scoperta che in passato rivoluzionò il modo di comunicare, cioè l’e-mail. Sicuramente più riduttiva di un’app di messaggistica, ma ancora molto utilizzata, visto che permette di mandare comunicazioni in maniera professionale, allegando documenti in maniera ufficiale.

È vero potreste fare la stessa cosa con WhatsApp, ma il messaggio non avrà mai lo stesso stile di un’email, dove bisogna rispettare la punteggiatura e le netiquette informatiche che molti ignorano, come per esempio la scrittura in maiuscolo e così via.

Per quanto sia molto utile, l’e-mail come qualunque mezzo di comunicazione attuale, nasconde delle insidie, visto che i truffatori sono sempre pronti a rubare i dati sensibili degli utenti. Per questo motivo se ricevete questa comunicazione fareste meglio a non cliccarci.

Come proteggersi dalle truffe per e-mail

Come dicevamo, le email sono sempre attuali e probabilmente almeno per ora, restano un mezzo di comunicazione più formali e a uso professionale. Ed è proprio per questo motivo che sono bersagliate da continui tentativi di truffa e oltre al filtro “anti-spam” che il provider mette a disposizione, anche l’utente deve fare la sua parte.

Non fidatevi delle e-mail che ricevete se non siete certi al 100% dell’affidabilità del mittente, soprattutto se vi chiedono di inserire i vostri dati personali o se vi invitano a cliccare link o installare programmi. Anche i messaggi che sembrano ufficiali possono nascondere falsità, per questo motivo fareste sempre meglio a contattare i recapiti che trovate sul sito ufficiale e non quelli che vi vengono forniti nell’e-mail, così come anche solo per verificare il tracking di un pacchetto, sarebbe meglio recarvi sul sito del corriere di riferimento.

Non cliccate quell’e-mail

Pare l’inizio di un film dell’orrore: “Non aprire quell’e-mail”, eppure è vero, basta un solo click e in un attimo i truffatori vi avranno rubato i vostri dati personali facendovi sì urlare, ma non di paura, bensì di rabbia.

Come riportano da financecue.it, c’è una nuova truffa che sta girando e si manifesta sotto forma di pubblicità aggressiva, con la possibilità di “annullare l’iscrizione” alla ricezione di quel messaggio. Spesso riportano un link dove cliccare e così facendo, sarete reindirizzati verso un altro sito il quale vi chiede o l’indirizzo e-mail o altri dati. In questo modo non avrete cancellato la vostra iscrizione, bensì avrete fornito dei dati sensibili ai delinquenti, per non parlare del fatto che nelle situazioni più gravi, avrete installato anche un programma malevole.