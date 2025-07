Ci hanno sempre preso in giro, la vera CITTÀ di SAN FRANCESCO è in Toscana | Questa è la prova lampante

Sapevi che la vera città di San Francesco si trova proprio in Toscana? Ecco la verità. Tutti i dettagli

Da sempre si ritiene che la città di San Francesco sia Assisi, in Umbria. A dimostrarlo sono stati libri, documenti e anche i tanti pellegrinaggi che si sono svolti in un questa piccola cittadina.

Eppure, una nuova verità è venuta a galla. Emersa, così all’improvviso, è pronta a ribaltare tutto ciò di cui eravamo fermamente convinti.

A quanto pare, si troverebbe proprio in Toscana la vera città di San Francesco, in un luogo che custodisce uno stretto legame con il santo più amato della cristianità.

In questo posto le tracce della spiritualità francescana sono tangibili e qui, uomo, natura e fede sono in perfetto equilibrio tra loro.

Ecco perchè è in Toscana la città di San Francesco

La prova che questa città della Toscana sia la vera patria di San Francesco d’Assisi, è un evento che si svolgerà proprio martedì 15 luglio e che non lascia spazio ai dubbi. E’ tutto pronto infatti per “Francesco” un recital solenne che celebra la figura e l’eredità spirituale di San Francesco. A dare voce sarà il famoso attore e registra italiano Michele Placido, che farà da interprete d’eccezione. Sarà lui che condurrà il pubblico in un viaggio emozionante fatto di parole, preghiere e visione.

La scelta di questa luogo, fa si che la Toscana possa essere considerata la vera città francescana, visto che in quest’occasione avverrà una serata all’insegna dell’intensità e di forte significato cristiano. Non ci rimane allora che scoprire il nome di questa nota città.

La vera città di San Francesco

E’ considerato uno dei luoghi più simbolici della cristianità e della cultura italiana, ora pronto ad accogliere la prima nazionale di “Francesco”. Stiamo parlando della magnifica piazza del Duomo a Pisa, cuore della spiritualità cittadina. Come anticipato, qui si svolgerà il recitale solenne e saranno ripercorse la vita, le opere e il messaggio universale del Santo. Verranno rievocati attraverso parole e musica in una serata che unisce arte, fede e cultura. Accanto al grande Michele Placido, ci saranno i Cameristi del Maggio Musicale Fiorentino accompagneranno il racconto con pagine musicali di Mozart, Beethoven e Bach.

Come spiega l’autore Davide Sacco, nello spettacolo “parola, musica e luce si fondono per restituire la profondità spirituale del cammino di Francesco […] Non è solo il racconto di una vita straordinaria, ma un invito alla riflessione, un richiamo all’essenzialità e alla fraternità che oggi risuona con rinnovata urgenza“. Un messaggio di pace, umiltà e amore per il creato, oggi più che mai attuale.