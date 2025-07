Una volta arte e cultura, ora Firenze è il BORGO DELL’HORROR | Vietato l’ingresso ai deboli di cuore, si rischia grosso

La città d’arte per eccellenza ora si è tramutata in un borgo dell’horror: visitatori e local non riescono a credere ai propri occhi.

Ecco lo spettacolo inaspettato di fronte al quale si sono trovati i turisti a Firenze.

La culla del Rinascimento è diventata irriconoscibile: spiriti ovunque e personaggi sinistri a ogni angolo.

Scopri perché il capoluogo fiorentino è appena stato definito il nuovo borgo dell’horror.

I fifoni e i deboli di cuore farebbero bene a stare alla larga dalla de I Medici.

Firenze, il nuovo lato spettrale della città

Firenze è la città d’arte per antonomasia e il simbolo stesso della cultura italiana e quella in cui si riversano ogni anno milioni di turisti italiani e stranieri alla ricerca di bellezza, di foto da incorniciare ed emozioni autentiche. Il motivo è che a Firenze si assiste allo spettacolo a cielo aperto di monumenti dell’epoca rinascimentale e si respira la storia del nostro Bel Paese. Qui si può davvero praticare culto dell’architettura del secolo XV. A quanto pare però oltre a Santa Maria Novella, alla Cupola del Brunelleschi, a Ponte Vecchio e a tutte le altre bellezze che il capoluogo della Toscana è capace di offrire ai suoi visitatori da sempre, ora c’è anche qualcos’altro.

Firenze adesso è il borgo dell’horror. Si tratta di un genere cinematografico con una lunga storia alle spalle, che va dal 1800, con Le Manoir du Diable, di Georges Méliès, fino a oggi passando per Nosferatu, L’esorcista, It e tanti alti titoli che tengono milioni di spettatori con il fiato sospeso. A quanto pare la città del giglio ha deciso di esprimere la sua anima cupa e horror attraverso un kermesse d’eccezione. Scopri di che cosa si tratta.

La trasformazione inaspettata nel borgo dell’horror

Se nei prossimi giorni hai in programma una gita a Firenze Lascia perdere le classiche tappe al campanile di Giotto e a Santa Maria Novella, ora c’è qualcosa di davvero originale da fare nella città del giglio. L’anima horror di Firenze troverà spazio al Circus San Donato, di via Sandro Pertini 2. Qui infatti si terrà l’Horror Show Fest 2025. L’appuntamento è per il 14 luglio alle 21:30 e la partecipazione all’evento è completamente gratuita.

Si tratta della settima edizione del Festival del Cinema horror di Firenze e, come si legge su www.firenzetoday.it durante la serata ci sarà la proiezione del film che poche ore fa ha vinto l’edizione 2025. A seguire tutti i partecipanti avranno la possibilità di cenare nell’area food del parco. Si tratta di un evento imperdibile per tutti gli appassionato del genere horror e, più in generale della settima arte, per godere di una serata diversa dal solito, nella magica cornice fiorentina.