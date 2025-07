Estate in Toscana, 5 borghi sul mare che ti faranno dimenticare ogni altra vacanza | La Sardegna incassa il colpo

Questi borghi toscani ti fanno dimenticare qualsiasi altra località di mare. Trascorrervi l’estate può essere l’idea per una vacanza perfetta.

Quando la mente si focalizza sulle vacanze estive e gli scenari da cartolina, l’immaginario comune vola spesso dritto in Sardegna.

Le sue acque cristalline e il fascino selvaggio che la regione ha, la rendono la meta perfetta per una vacanza da sogno in un vero angolo di paradiso.

Quando si pensa alla Sardegna si pensa infatti ai villaggi con vista mare, alle escursioni, alle immersioni al mare, dimenticando però che anche altrove si possono trovare dei posti simili e vivere delle esperienze che non hanno niente da invidiare a quelle dell’isola.

In Toscana per esempio, ci sono dei borghi che possono offrire tutto questo, mare ed esperienze incredibili, oltre che autentiche. Ve ne mostriamo cinque.

Dei borghi che fanno invidia alle destinazioni di mare più gettonate

Spesso immaginiamo la Toscana come una regione in cui trascorrere l’autunno o la primavera, visitando città d’arte e gustando cibi e vini dai sapori inconfondibili. Ignoriamo però che è perfetta anche per passarci l’estate e che ha una costa che fa invidia alle destinazioni marittime più gettonate.

Non è solo vini e colline. C’è molto altro. Dei luoghi che si affacciano sul mare e che come indica “Destinazionetoscana.it”, “offrono una combinazione unica tra borghi medievali, natura e spiagge confortevoli”. Questi borghi ne sono l’esempio concreto.

Non solo vini e colline, ma molto altro ancora

Come “Destinazionetoscana.it” mostra, Campiglia Marittima è sicuramente uno dei borghi in cui è possibile concedersi una fantastica vacanza a pochi passi dal mare. Situato nei pressi della Costa degli Etruschi, dalla collina in cui si erge può regalare dei bellissimi panorami, che si affacciano sia sul mare, che sulla campagna. Anche Castiglione della Pescaia è uno di questi. È una delle mete più ambite della regione per chi cerca un mix di mare e cultura. Non solo ha delle spiagge che sono premiate con la Bandiera Blu per quanto sono incantevoli, ma ha anche un centro storico davvero affascinante, costituito da una serie di viottoli e scorci pittoreschi e dominati da un affascinante castello medievale.

Suvereto sembra invece sia uscito da un dipinto. Circondato da vigneti e uliveti, è la meta perfetta per chi cerca l’autenticità della Toscana. Ha un centro storico che è un vero gioiello dell’architettura e un’offerta gastronomica che racchiude l’essenza della Toscana. Dista poi solamente mezz’ora dal mare, per cui può essere l’ideale per chi cerca sia il verde della natura che il blu del mare. Anche Bagheri si potrebbe poi definire un luogo da cartolina. Perfetto per chi ama il vino e le atmosfere raffinate, sembra essersi fermato nel tempo. Per non parlare poi di Populonia. È un borgo che unisce la storia millenaria ai panorami spettacolari. Un piccolo scrigno di bellezza dalle origini etrusche, che colpisce tutti con le sue torri, le mure e le vedute mozzafiato sul mare. È l’ennesimo esempio di come la Toscana non sia solo cipressi e uliveti, ma molto altro ancora. Dei tesori tutti da esplorare.