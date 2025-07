Noto come il MONASTERO DEL ‘400, è il posto più iconico della Toscana | La terrazza è favolosa, qui la proposta d’amore è certa

Questo monastero è uno dei posti più esclusivi della Toscana, nonché la scenografia perfetta per proporsi. La sua terrazza è la fine del mondo.

Immaginate un luogo in cui il tempo sembra essersi fermato e nel quale si respira un’atmosfera così intrisa di storia, bellezza e romanticismo al punto da rendere ogni istante un ricordo indimenticabile.

Un luogo tanto iconico quanto suggestivo che si rivela perfetto per i gesti più audaci e romantici, come le proposte di matrimonio.

Ecco, questo è quello che viene chiamato il “Monastero del ‘400″. È un gioiello che unisce il passato al lusso contemporaneo, nel quale l’amore, l’arte e la gastronomia si fondono.

Da luogo di culto che era è quindi oggi il ritrovo ideale per le coppie, che desiderano ritagliarsi dei momenti tanto romantici quando esclusivi. È un vero gioiello della Toscana.

Da monastero a posto esclusivo

Come “Puntarellarossa.it” spiega, le origini di questo posto risalgono al lontano 1400. Ai tempi era un monastero, un luogo di silenzio e di preghiera, ma poi, dopo un attento e meticoloso lavoro di restauro, si è trasformato nel luogo esclusivo che è oggi, mantenendo però il fascino di quei tempi.

Oggi quindi non è più un monastero, ma un raffinato boutique hotel che gode di una delle vedute più belle di tutta la Toscana. La sua terrazza panoramica, un tempo orto dei frati, offre una fantastica vista sulla Valdichiana, lasciando chiunque vi si affaccia a bocca aperta.

L’ideale per ritagliarsi dei momenti all’insegna del romanticismo

Nonostante i lavori di ristrutturazione che ci sono stati, è evidente l’impegno che c’è stato per preservare il fascino originario della struttura. Dai soffitti agli imponenti corridoi, dai loggiati agli affreschi, il monastero conserva ancora oggi l’anima della struttura originaria.

Soggiornarvi vuol quindi sia vivere un’esperienza esclusiva che fare un tuffo nel passato sotto ogni punto di vista, anche da quello culinario. Non solo quindi è possibile dormire in delle antiche celle monastiche che sono state adattate a camere e suite, ma stando al Monastero di Cortona, come spiega “Puntarellarossa.it” è anche possibile fare un viaggio gastronomico alla scoperta dell’autentica cucina toscana. I suoi due ristoranti propongono infatti sia una cucina moderna, che una più fortemente legata alla tradizione, soddisfacendo così sia il desiderio di chi cerca qualcosa di più raffinato, che di chi desidera invece qualcosa di più rustico. È in pratica il posto ideale a soddisfare qualsiasi desiderio culinario e regalare allo stesso tempo un’esperienza tanto esclusiva quanto romantica.