In Toscana è stato ritrovato il vero PAESE dei BALOCCHI | Giochi, musica e tanto divertimento: guai a mancare

Il Paese dove il divertimento e la magia prendono vita tra le strade. Ecco perchè non bisogna perderselo

Nel cuore della Toscana, si nasconde un luogo dove il tempo sembra essersi fermato e dove storia e fantasia si intrecciano alla perfezione.

Chiunque arrivi in questo posto vive un’esperienza unica, in grado di far rivivere non solo le tradizioni ma il piacere di un divertimento senza tempo.

Si, perchè in questo meraviglioso posto le risate, i colori,le luci e la musica sono assicurate. Il bambino che è in noi magicamente si risveglia.

Non è un sogno, ma qui davvero la magia prende forma e diventa realtà ecco perchè è considerato il “Paese dei Balocchi”.

Un luogo magico in Toscana, il vero Paese dei Balocchi

Si tratta di un grazioso borgo medievale situato in provincia di Siena che a breve, con i suoi vicoli suggestivi e le antiche mura, darà vita ad un evento che mescola passato e presente. Le piazze saranno ricche di musicisti, giocolieri, artisti di strada, spettacolari e giochi per bambini. Ci saranno anche performance musicali che trasporteranno il pubblico in un viaggio travolgente. A questo punto non rimane che svelare il suo nome stiamo parlando di: Sinalunga. Il suo bellissimo centro storico da mercoledì 16 luglio a domenica 20 luglio si trasformerà nel palcoscenico di IcantaBorgo. Per l’occasione le vie di Sinalunga, in particolare Piazza Garibaldi e le strade adiacenti, si trasformeranno in un vero e proprio paese dei balocchi, dove ogni angolo offrirà una sorpresa

La rassegna di spettacoli e animazioni di IncantaBorgo promette di incantare grandi e piccini. Sarà come un grande circo all’aperto in cui ci saranno una varietà di attività. I più piccoli potranno divertirsi con giochi tradizionali e moderni, mentre gli adulti, saranno intrattenuti da concerti dal vivo, spettacoli di danza e performance artistiche. L’evento fa si che tutta la famiglia venga coinvolta, facendo in modo che anche i genitori possano ritrovare la gioia del gioco e della spensieratezza.

Perché è imperdibile

Incantaborgo oltre ad essere un evento magico è l’opportunità per visitare il cuore di Sinalunga. Il borgo è molto affascinante e la sua posizione strategia permette di raggiungere tutte le principali città toscane.

Sinalunga è una porta d’ingresso alla bellezza della Toscana. Con i suoi panorami mozzafiato, le colline verdi che si estendono all’orizzonte e il patrimonio storico, è il posto perfetto per condersi una pausa dalla routine quotidiana e immergersi in un contesto dove ogni angolo racconta una storia.