Scavata nel tufo a sud della Maremma nasce la GEMMA TOSCANA | Vengono dal Canada per ammirare questo gioiello

Uno dei posti più belli da visitare si trova proprio nella Maremma, qui arrivano da ogni angolo del mondo.

Nel cuore della Toscana, si trova un luogo, nascosto tra valli selvagge e boschi antichi dove il tempo sembra essersi fermato.

Un posto tutto da scoprire, in cui risiedono vecchi segreti e dove la storia si percepisce camminando tra le sue strade strette.

Qui infatti diverse civiltà hanno lasciato il segno come gli Etruschi che costruirono le famose Vie Cave, antichissime vie di comunicazione scavate a mano nella roccia e le meravigliose Necropoli, le Città dei Morti.

Chiunque visiti questo piccolo gioiello respira un’atmosfera fatta di preziosi dettagli e capace di regalare un’esperienza indimenticabile.

In toscana, un gioiello da visitare dalle antiche origini

La convivenza tra cultura cristiana e tradizione ebraica rende questo luogo unico: un intero quartiere ebraico, con sinagoga, forno, cantine e macelleria kasher. Simbolo di integrazione e rara testimonianza di una storia spesso dimenticata altrove. E’ anche soprannominato “La Piccola Gerusalemme”, perché a partire dal XVI secolo ospitò una grande comunità ebraica tra le sue mura.

Ma la storia di questa località è ancora più antica: la leggenda narra infatti che la cittadina sia stata fondata da due giovani romani Petilio e Celiano che, in fuga da Roma dopo il furto della corona d’oro di Giove, si rifugiarono nelle campagne di quest’area, fondando una prima comunità, dalla quale poi si originò la città. Oltre la leggenda, il territorio era già abitato sin dal Neolitico.

Una tappa imperdibile in Toscana

E’ oggi uno dei borghi storici più affascinanti d’Italia, una tappa da non perdersi durante un viaggio in Toscana. Arroccato su una rupe di tufo, il paese si erge imponente sulle valli dei torrenti Lente, Meleta e Prochio, offrendo una meravigliosa vista sulla natura selvaggia ed incontaminata della Maremma Toscana in provincia di Grosseto. Stiamo parlando della bellissima Pitigliano. La massiccia roccia sorregge l’intero abitato, fondandosi con le abitazioni più antiche, fino a diventare un tutt’uno con il paese. Oggi Pitigliano è una vero e proprio gioiello di arte, storia e cultura, ogni angolo del suo centro storico racconta un passato ricco di storia, gli stretti vicoli, le piazzette, gli scorci panoramici, a Pitigliano tutto è magico e regala un’emozione unica.

Il borgo di Pitigliano è un prezioso scrigno che custodisce palazzi ed edifici storici, tra cui il maestoso Palazzo Orsini, l’antica residenza della famiglia Orsini. Una delle costruzioni più rappresentative di Pitigliano è sicuramente l’Acquedotto Mediceo. Imperdibile il Ghetto Ebraico, l’antico quartiere costruito dalla comunità ebraica che visse a Pitigliano a partire dalla fine del XVI secolo, qui si trovano la Sinagoga, il Forno delle Azzime, la Macelleria Kasher, la Cantina ed il Bagno Rituale. Tante anche le chiese da visitare come: la Cattedrale dei Santi Pietro e Paolo, la Chiesa di San Rocco, che è l’edificio più antico di tutto l’abitato, e il Santuario della Madonna delle Grazie, appena fuori l’abitato, in posizione panoramica rispetto al borgo. Infine, da non perdere è il Museo Archeologico della Civiltà Etrusca che si trova in un’ala di Palazzo Orsini.