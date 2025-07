Non distante da Pisa nasce la PICCOLA REYKJAVIK della Toscana | Tutti biondi e con occhi azzurri

Non tutti ne sono a conoscenza ma vicino Pisa esiste quella che è stata definita come la “piccola Reykjavik della Toscana”. Ecco di cosa parliamo.

Ogni Stato racchiude delle peculiarità per le quali bisognerebbe pensare seriamente anche solo una volta nella vita di visitarle dal vivo. Sui libri possiamo leggere molto e oggi grazie ad app e siti vari, è possibile visitare molti Paesi direttamente da smartphone o pc, totalmente da remoto.

Ne abbiamo un chiaro esempio con il sito drivenlisten.com, che ci fa sembrare di essere realmente nel luogo selezionato, raggiungibile in bicicletta, in auto e altro ancora. Ovviamente, seppur dobbiamo ringraziare la tecnologia di farci provare delle emozioni che magari non avremmo mai provato fino a diversi decenni fa, naturalmente non sarà mai come visitare quei luoghi in prima persona.

Siccome ognuno fa quello che può in base anche alle proprie entrate, le quale a malincuore non permettono sempre di fare grandi viaggi, se non potete andare in Islanda per assaporarne la sua bellezza e unicità, sappiate che avrete comunque un’altra alternativa.

Poco distante da Pisa troverete quella che è stata definita come la “piccola Reykjavik della Toscana”. Vi sembrerà di trovare i tratti distintivi della popolazione islandese, anche qui in Italia.

Per cosa è famosa l’Islanda

L’Islanda è una delle mete più gettonate da parte dei turisti. I quali sperano di poterla ammirare anche solo una volta nella vita e dato il costo del biglietto, per molti potrebbe essere così. A ogni modo questo Stato è famoso principalmente per i suoi paesaggi mozzafiato che generano stupore. Soprattutto per la presenza dei ghiacciai, dei vulcani, del geyser e delle cascate. Per non parlare delle loro terme naturali e naturalmente per l’aurora boreale, che con i suoi colori rende magico il loro cielo.

Famosa anche per le sue spiagge di colore nero e per la sua ricca attività geotermica. Per non parlare della sua cucina a base di prodotti locali e pesce fresco. Insomma di motivi per andare in Islanda ce ne sono moltissimi e non solo paesaggistici ma anche per la loro ricca cultura com’è possibile assaporare nella capitale, Reykjavik appunto.

Dove trovare una versione dell’Islanda anche in Italia

Poco distante da Pisa, potrete trovare la vostra “piccolaReykjavik della Toscana” che vi farà assaporare in una piccola parte il clima che potreste trovare in Islanda. Vediamola come una sorta di allenamento, in attesa di fare il grande viaggio. Potrete ammirare una meraviglia tutta italiana, parliamo di Pomarance. Un angolo della Toscana conosciuta da molti come la Valle del Diavolo per quei geysers e sbuffi che hanno fatto nascere molte leggende nel corso dei secoli.

Questa attività geotermica intensa va avanti da milioni di anni. Tant’è che pare abbia ispirato perfino Dante nella stesura dei paesaggi descritti nell’Inferno, come possiamo leggere da terredipisa.it. Seppur di proprietà dell’ENEL, grazie al quale riesce a produrre il 10% dell’energia geotermica mondiale, sappiate che è stato lasciato aperto ai turisti un solo foro. Dov’è possibile ammirare l’enorme soffione che ne fuoriesce. Una meraviglia che dovete assolutamente vedere e sicuramente come meta potrebbe essere più fattibile rispetto a quella oltre i confini nazionali, non credete?