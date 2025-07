Codice della Strada, arriva il dispositivo che SPIA ogni tuo movimento | Sembra di essere al Grande Fratello

Cosa vuol dire che secondo il Codice della Strada sta per arrivare il dispositivo spia che registra ogni tuo movimento come al Grande Fratello?

Il Codice della Strada viene aggiornato ogni qualvolta il governo dovesse ritenere importante inasprire o cambiare qualche decreto, per quanto riguarda il labile equilibrio che si ottiene su strada.

Infatti ogni cittadino deve rispettare delle regole, che siano essi in auto, in moto, in bicicletta e perfino a piedi. Soltanto così, è possibile proseguire la circolazione su strada senza essere coinvolti in incidenti più o meno gravi.

Purtroppo, molti cittadini sono risultati indisciplinati, soprattutto chi viaggia con veicoli a motore, per questo motivo le pene a loro carico sono diventate più severe e molti si sono visti sospendere la patente e nei casi peggiori scontare la pena in carcere, in base all’infrazione commessa.

Oltre a tutto questo, potrebbe arrivare il dispositivo spia che registra ogni vostro movimento peggio del Grande Fratello. Ecco di cosa stiamo parlando.

L’installazione di un dispositivo temuto

Ancora una volta il cittadino ha dimostrato che senza controlli, le regole non le rispetta. Un po’ come succedeva a scuola quando era la paura di una nota e la punizione dei genitori, che faceva fare i compiti agli studenti. Per quanto riguarda il Codice della Strada, succede praticamente la stessa cosa, è come se dietro di noi ci fosse sempre un insegnante pronto a punirci se non rispettiamo le linee guida.

Tra i vari cambiamenti in corso, sicuramente l’installazione dell’alcolock è un primo passo verso il controllo dei guidatori, in modo da far rispettare la sicurezza su strada. Infatti chi deve installare questo dispositivo in auto, non può assolutamente partire, visto che l’auto non si avvia, qualora il sistema dovesse rilevare la presenza di alcol nell’alito del guidatore. Questa punizione verte chi è stato fermato per guida in stato di ebrezza, con alti tassi alcolemici.

Il dispositivo che spia le vostre mosse

Come mai si parla di dispositivo spia che controlla ogni vostro movimento, peggio del Grande Fratello? Ebbene, come leggiamo su financecue.it e missionline.it, c’è un nuovo rilevatore che viene adottato da diverse regioni. Si basano sul progetto Move-In, ovvero Monitoraggio dei Veicoli Inquinanti. Dal 2024 anche il Piemonte ha aderito e in pratica i cittadini che dispongono di auto a limitazioni di circolazione, su base volontaria, possono decidere di installare la cosiddetta scatola nera. Essa mette a disposizione una certa soglia chilometrica su base annuale, dove il cittadino potrà circolare nei vari comuni che hanno aderito.

Raggiunto il chilometraggio, non potranno più circolare in quelle zone fino all’anno successivo che il chilometraggio si azzera. Il sistema inoltre premierà i conducenti che avranno dimostrato di aver adottato uno stile più virtuoso regalandogli dei chilometri bonus. Una volta raggiunti determinati obiettivi.