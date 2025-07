Richiamo lampo Eurospin | Il rischio SALMONELLA è elevato, se hai comprato questi prodotti devi tornare al negozio

Controlla subito di non aver acquistato questo prodotto Eurospin, rischi grosso. Tutti i dettagli

Sono ormai sempre più numerosi i casi di richiami alimentari che si verificano nel nostro Paese. Diversi infatti, sono stati gli alimenti segnalati.

Molte delle referenze in oggetto presentano gravi rischi per la salute del consumatore ecco perchè conviene prestare sempre molta attenzione.

Nei casi più gravi, come è accaduto un pò di tempo fa ad una signora bolognese, si può finire anche in Coma. Il caso in questione è finito al centro dell’attenzione mediatica.

Questo fenomeno riguarda sia grandi supermercati che piccole attività. Tuttavia, l’ultimo richiamo proviene proprio dalla grande catena Eurospin.

Ritiro immediato per prodotto Eurospin

Negli anni Eurospin è diventato un punto di riferimento per la spesa di moltissime famiglie italiane. Questo perchè il noto supermercato propone sempre prodotti di alta qualità a prezzi accessibili. E’ anche vero però, che spesso, nonostante i tantissimi controlli che vengono effettuati qualcosa può sfuggire e può capitare che alcuni prodotti immessi sul mercato abbiano dei problemi. Questo è quello che è successo ad un alimento presente sugli scaffali di Eurospin.

Ad ogni modo, la catena è corsa subito ai ripari segnalando il prodotto che deve essere immediatamente ritirato e soprattutto non deve essere consumato in quanto, se digerito, potrebbe scatenare conseguenze non indifferenti tra cui anche il rischio salmonella. Scopriamo allora tutti dettagli nel prossimo paragrafo.

I dettagli del prodotto e i rischi

Vi anticipiamo subito che il richiamo alimentare non riguarda un solo prodotto bensì due. Nello specifico si tratta di verdure surgelate e di uova fresche. Circa le verdure, il prodotto è Contorno Delicato surgelato a marchio Delizie dal Sole di Eurospin. Sono confezioni da 450 grammi, con il numero di lotto LR127A e la data di scadenza 07/05/2027, realizzato da Industrie Rolli Alimentari Spa in via Corradino d’Ascanio 2, ad Alanno, in provincia di Pescara. Mentre, l’altro richiamo sono le uova a marchio Agricola Paneni. Il prodotto interessato è venduto in confezioni da 6 uova di vario calibro, con i numeri di lotto G1125, G1225, G1325, G1425, G1525, G1625, G1725, G1825 e G1925, e le date di scadenza dal 09/07/2025 al 17/07/2025. L’azienda che ha realizzato e confezionato il prodotto è Agricola Paneni Luisa & C. Società Semplice in via Augusto Persichetti 101, a Roma (marchio di identificazione IT Z1K3R CE).

Le ragioni dei richiami sono diverse. Nel primo caso si parla di possibile presenza di corpi estranei vegetali, ovvero capsule di Xanthium orientale (nappola). Nelle uova, invece, si sospetta la presenza di salmonella. A scopo precauzionale i lotti sono ritirati dal mercato. Se qualcuno li avesse acquistati, l’unica cosa da fare è riportarli immediatamente al punto vendita per il rimborso. Ad ogni modo vi consigliamo di monitorare sempre il sito del Ministero della Salute così da sapere tutti i casi di richiami e come riportare indietro i prodotti segnalati, compresi quelli di quest’ultimo caso.