Pensione, non serve più lavorare 40 anni | 15 anni di contributi e dici ADDIO al lavoro, ecco come fare

Come andare in pensione dopo 15 anni (Fonte: Canva)- www.lagazzettadelserchio.it

Cosa vuol dire che per andare in pensione non servono più 40 anni di lavoro ma ne bastano 15? Facciamo chiarezza.

Andare in pensione è il sogno di molti lavoratori, non diciamo tutti perché c’è chi pur avendo raggiunto l’età pensionistica, decide ugualmente di proseguire a lavorare, in quanto la pensione semplicemente non fa per loro.

Per tutti gli altri invece che non vedono l’ora di dire addio all’azienda e ai colleghi e godersi il meritato riposo, sappiamo benissimo come negli ultimi anni stia diventando sempre più difficile andarci.

A prescindere dai cedolini sempre più bassi, ma sono anche gli anni di contributi a essersi allungati, in quanto da recenti disposizioni in pensione ci si va sempre più in là con gli anni. Per non parlare dei futuri adeguamenti che potrebbero portarci a 70 anni ancora a lavorare.

Per questo motivo questa notizia sta facendo festeggiare i cittadini, i quali non dovranno più lavorare per 40 anni, in quanto ne basterebbero solo 15 per dire addio al lavoro. Ecco come fare.

Quando si va in pensione in Italia

A oggi, in Italia per andare in pensione bisogna aver raggiunto i 67 anni di età, sia per gli uomini che per le donne, e avere almeno 20 anni di contributi. Per il discorso della pensione anticipata invece, ci sono vari parametri da tenere in considerazione, a ogni modo è possibile accederci con 42 anni e 10 mesi di contributi per gli uomini e 41 anni e 10 mesi per le donne. Oltre a questo, esistono anche altre tre soluzioni, parliamo di: Opzione Donna, Quota 103 e l’Ape sociale.

Ognuna di queste però ha dei requisiti ben specifici da soddisfare e non si parla solo di anni di contributi, ma anche di status sociale e familiare. Per farvi un esempio, per Opzione donna dovrete avere almeno 35 anni di contributi che avete versato entro il 31 dicembre 2024 e come requisito anagrafico invece: 61 anni per le lavoratrici senza figli; 60 anni per le lavoratrici con un figlio; 59 anno per le lavoratrici con due o più figli e una riduzione di 2 anni per le lavoratrici che sono state licenziate.

Come andare in pensione con 15 anni di contributi

Oltre alle opzioni di cui vi abbiamo accennato nel paragrafo precedente, sappiate che c’è un modo per andare in pensione con solo 15 anni di contributi, senza dover aspettare i 40 anni di lavoro. Ecco di cosa stiamo parlando.

Come possiamo leggere da ispacnr.it, la soluzione al vostro problema si chiama: Pace Contributiva. Questa modalità era stata introdotta negli anni scorsi, ma confermata anche nel 2025, grazie alla quale chi ha 15 anni di contributi, potrà arrivare ai 20 anni necessari, pagando in autonomia i 5 anni di contributi necessari a raggiungere questo step minimo. Questo limite è il massimo richiedibile, quindi se ve ne mancano meno, va benissimo uguale. In pratica, facendo la domanda all’INPS, potrete pagarvi in autonomia gli anni che vi mancano o in un’unica soluzione oppure a rate, secondo i calcoli svolti dall’ente previdenziale.