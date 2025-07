Scacco matto al Portogallo | Questi i nuovi PARADISI dei pensionati italiani, tasse quasi a ZERO

Questi due nuovi paradisi hanno fatto scacco matto al Portogallo, visto che sono i preferiti dei pensionati italiani.

L’Italia è un Paese molto bello dove vivere, in quanto offre molto dal punto di vista storico, culturale, gastronomico e sanitario. Soprattutto per questo ultimo aspetto, almeno per il momento, la nostra nazione permette a tutti di curarsi indistintamente, a prescindere che questi dispongano o meno di un’assicurazione.

Sono aspetti molto importanti da valutare, soprattutto in anzianità, per contro però, sono molti che accusano il colpo del carovita arrivato alle stelle, con tasse e inflazioni che non permettono a tutti di vivere una vita dignitosa, nonostante gli aiuti messi in campo dalle varie Leggi di Bilancio.

Per questo motivo si ottiene quella che viene definita come “fuga di cervelli” da parte dei giovani che cercano un futuro brillante altrove, visto che qui non sempre tutti trovano la propria strada. Ma c’è anche un’altra categoria che decide di andare via dall’Italia e parliamo dei pensionati.

Nonostante il Portogallo sia sempre stata una meta super gettonata, due nuovi rivali le hanno fatto scacco matto, in quanto i pensionati amano di più questi due nuovi paradisi, dove le tasse dovrebbero essere inferiori, rispetto a quelle italiane. Ecco di cosa parliamo.

Come scegliere un luogo dove trasferirsi da pensionato

Sono molti coloro che cercano fortuna in un altro Paese dove magari ci sono più vantaggi rispetto al nostro, pur considerando i vari pro e contro, come avviene per tutte le cose. Per questo motivo, che siate pensionati, giovani in cerca di lavoro o lavoratori in cerca di uno stipendio più remunerativo, ricordatevi che non potete scegliere uno Stato soltanto per le sue agevolazioni fiscali, ma prima di trasferirvi dovrete analizzare diversi punti tra cui: il costo della vita locale, il costo del mercato immobiliare, l’assistenza sanitaria e la facilità di collegamento con l’Italia, qualora aveste parenti stretti che potrebbero necessitare del vostro aiuto.

Inoltre ricordatevi che ogni Stato ha delle regole ben precisi per chi decide di trasferirsi dall’estero e dovrete passare un numero di giorni ben precisi nel nuovo paese di residenza per poter essere definiti cittadini a tutti gli effetti e beneficiare delle loro agevolazioni.

I due paradisi che hanno battuto il Portogallo

Il Portogallo è sempre stata una meta super gettonata tra i pensionati italiani, dove trasferirsi per poter beneficiare di quelle agevolazioni fiscali che permettono a molti di vivere con meno ansia per il futuro. Adesso però le cose sarebbero cambiate e al suo posto sono due i paradisi dove i pensionati italiani si stanno trasferendo.

Come leggiamo da ispacnr.it, Spagna e Tunisia sono molto apprezzate per il clima, la qualità di vita e per la riduzione di tasse per chi va a vivere in questo luogo, soprattutto per i pensionati i quali riescono a vivere in maniera dignitosa con il cedolino acquisito. Oltre a queste mete ce ne sono anche altre che generano interesse come Albania, Romani, Grecia e così via, ma ancora con percentuali minori rispetto alle prime due.