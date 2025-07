Lidl SCATENA L’INFERNO | Amazon e MediaWorld messi KO con un solo prodotto da 17,99€

Offerta clamorosa da Lidl, punti vendita presi d’assalto per il prodotto più amato dai clienti.

Siamo ormai entrati nel periodo estivo dove a fare da protagonisti sono i vari sconti e promozioni. A spiazzare davvero tutti però, ci ha pensato Lidl.

La grande catena tedesca infatti, ancora una volta si è superata lanciata un’offerta talmente incredibile che ha messo in crisi anche i colossi come Amazon e Mediaworld.

Parliamo di un prodotto, venduto dalla concorrenza ad un prezzo nettamente maggiore se non addirittura il doppio. Lidl invece ha stupito tutti vendendolo a soli 17,99€

Chiaramente si tratta di un’occasione da prendere al volo perchè come tutte le offerte sono a tempo limitato, salvo esaurimento scorte.

Uno dei prodotti più amati a soli 17,99€

La notizia della promozione di questa settimana lanciata da Lidl, sta già letteralmente impazzire il web e non solo. Ne parlano davvero tutti, e in poche ore le file nei punti vendita sono aumentate paurosamente. Si è aperta la cosiddetta caccia all’ultimo pezzo nei supermercati meno frequentati.

Ricordiamo ad ogni modo, che ciclicamente, Lidl propone promozioni diverse riguardanti tutti i settori non solo quello alimentare. Per questo può tornare molto utile tenere sempre d’occhio il suo volantino digitale così da rimanere aggioranti e non lasciarsi sfuggire nulla.

L’offerta che ha battuto la concorrenza

A sorprendere i consumatori non è stato solo il prezzo ma anche la qualità. Chi l’ha già acquistato riferisce di prestazioni professionali, design elegante e materiali robusti. Il tutto a meno di 20 euro. E mentre Amazon propone modelli simili con prezzi superiori ai 30€, e MediaWorld fatica a competere sul piano economico, Lidl ha colpito con la sua strategia “pochi pezzi, prezzo bomba”. Detto questo, passiamo a scoprire di cosa si tratta. A far tremare i grandi dell’e-commerce è il phon Remington Power Volume 2000, venduto da Lidl a 17,99€. In promozione dal 14/07 al 20/07.

Il successo di questo phon risiede nel fatto che non è un asciugacapelli qualsiasi. Infatti offre: Potenza da 2000 watt, ideale per un’asciugatura rapida e professionale; Tecnologia ionica, che riduce l’effetto crespo e lascia i capelli morbidi e lucenti; 3 impostazioni di temperatura e 2 velocità, per adattarsi a ogni tipo di capello; Colpo d’aria fredda per fissare la piega; Diffusore e beccuccio inclusi, accessori che di solito si trovano solo nei modelli top di gamma. A questo poi si aggiunge il bellissimo design compatto e moderno, con la garanzia di un marchio Remington noto per la qualità nei prodotti per la cura personale. Insomma ancora una volta, Lidl ha dimostrato come il low-cost può andare di pari passo con la qualità. Quindi, se cerchi un phon corri subito da Lidl e non perderti quest’offerta!