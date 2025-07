Fermi tutti, l’OKTOBERFEST lascia la Germania e approda a FIRENZE | Queste le date e la nuova location, fiumi di turisti in arrivo

Come mai si vocifera che l’Oktoberfest lascia la Germania per approdare a Firenze? Ecco le date da segnare per brindare in compagnia.

Ci sono quegli eventi che i cittadini si segnano sul calendario in quanto amano passarli con amici e parenti. Non parliamo soltanto del Natale e degli altri giorni di festa, ma anche di quegli eventi sparsi per il mondo che tutti vorrebbero vedere almeno una volta.

Passiamo dal Carnevale di Rio, alla Tomatina in Spagna, arrivando poi per la Holi (la festa dei colori) in India, il Dìa de los Muertos in Messico, il Capodanno cinese, il Cherry Blossom Festival in Giappone e molto altro.

Tra tutti questi c’è anche il famoso Oktoberfest in Germania, evento molto gettonato non soltanto tra i tedeschi ma anche tra gli altri cittadini degli altri Stati, i quali molto spesso raggiungono Monaco di Baviera per deliziarsi dei loro calici enormi di birra e quei wurstel superlativi conditi con i loro condimenti tipici.

Eppure, in questi giorni si sta parlando di un cambio di rotta, in quanto l’Oktoberfest potrebbe passare dalla Germania a Firenze, come mai i cittadini stanno prendendo nota di queste date?

Quando si terrà l’Oktoberfest 2025

L’Oktoberfest anche quest’anno promette di radunare molti tedeschi e turisti a Monaco di Baviera, ma anche negli altri Stati, i quali promuovono spesso questo evento. Per esempio anche qui in Italia non è raro trovare serate a tema, così come ristoranti che propongono proprio il menù tipico che si consuma in questa antica cerimonia. Se avete in città i locali che fanno parte del franchising Löwengrube, potrete averne un’idea.

Quest’anno, la festa tradizionale a Monaco di Baviera si terrà dal 20 settembre 2025 al 5 ottobre 2025 e come viene consigliato ogni anno, bisogna prenotare per tempo il posto, la birra, il luogo dove mangiare e anche dove dormire. Se vi recate per esempio sul sito germania.info, potrete leggere tutti i dettagli in merito agli orari, ai giorni di apertura, sui consigli di cosa bere e mangiare, dove dormire e così via.

Il noto evento si sposta a Firenze

Fin qui direte voi, le informazioni lette sono più o meno quelle che conoscono in molti, ma quello che molti si sono chiesti è perché si vocifera che l’Oktoberfest potrebbe passare dalla Germania a Firenze? Facciamo chiarezza in merito. Dunque, come riportano da sagretoscane.com, in diverse date a Strada in Chianti, nel comune di Greve in Chianti, in provincia di Firenze, avrà luogo la 12esima edizione della Grande Festa della Birra.

Qui potrete gustare non soltanto la bevanda dorata più famosa di sempre, ma assaporare le specialità gastronomiche che vi lasceranno senza fiato come per esempio le specialità alla brace, i panini, il cono fritto e così via. Naturalmente l’Oktoberfest è un evento e questo è un altro, tutto “Made in Italy” ma comunque entrambi meritano una visita se vi trovate nei paraggi. Segnatevi queste date sul calendario: dal 10 al 13 luglio, dal 17 al 20 luglio e dal 24 al 27 luglio, potrete divertirvi con questi eventi. Dovrete ovviamente prenotare per evitare di restare a “bocca asciutta”, se vi recate sul sito indicato, troverete tutte le informazioni di cui necessitate.