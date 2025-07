Pisa AFFONDA Firenze | Qui assaggi i VINI più buoni del momento, sembra di essere in paradiso

Sei ami gustare del buon vino non puoi perderti questo luogo in Toscana, la selezione è tra le migliori in Italia.

La Toscana non è solo la terra di paesaggi meravigliosi, borghi medievali e città d’arte, ma è anche una delle regioni italiane famose proprio per la produzione vinicola.

Il vino in questo territorio non è semplicemente una bevanda ma è il frutto di una lunga tradizione, storia e cultura di secoli.

I vini toscani sono sinonimo di qualità, passione e tradizione. Ogni bottiglia è il simbolo del legame tra l’uomo e la terra, tra il sapere tramandato da generazioni e l’innovazione delle moderne tecniche di vinificazione.

Inoltre, la viticoltura toscana è uno dei motori dell’economia regionale oltre che una componente fondamentale del turismo.

Il paradiso dei vini in Toscana

Ogni anno migliaia di visitatori provenienti da ogni parte del mondo, si recano in Toscana per scoprire cantine, vigneti e sapori autentici. Ricordiamo che il patrimonio vitivinicolo della Toscana include ben 11 denominazioni di origine controllata e garantita (DOCG), 41 denominazioni di origine controllata (DOC) e 6 indicazioni geografiche tipiche (IGT). Tra i vini più significativi, Brunello di Montalcino, Vino Nobile di Montepulciano, Chianti Classico e i Supertuscan prodotti nella zona di Bolgheri. Il Sangiovese è il protagonista assoluto dei vini rossi della Toscana, ed è presente nelle tipologie di vino di quasi tutte le denominazioni, con connotazioni e sfumature diverse a seconda dello stile e del territorio di provenienza.

Non meno importante è anche la produzione di vini bianchi, fino a qualche anno fa dimenticati, ma recentemente riportati alla luce dalla fama della Vernaccia di San Gimignano, il primo vino bianco DOCG della regione. Il Vermentino è invece presente su gran parte della fascia costiera settentrionale, a partire dai Colli di Luni. Il Bianco di Pitigliano è invece protagonista nella maremma grosseta. Tuttavia, tra le numerose occasioni per vivere questa tradizione vinicola toscana, c’è un evento da non perdere: il 23 luglio a Pisa. Scopriamo dove si terrà nel prossimo paragrafo.

Una degustazione di vini da non perdersi

Il 23 luglio presso il suggestivo Podere Pellicciano, a Pisa, si terrà una degustazione di vini di alta qualità, pensata per appassionati e curiosi. Sarà l’occasione perfetta per scoprire da vicino le etichette del territorio, accompagnate da spiegazioni esperte e da un’atmosfera immersa nella bellezza della campagna toscana..

Un’opportunità ideale per chi desidera avvicinarsi al mondo del vino o semplicemente vivere una serata speciale all’insegna del gusto e della tradizione. Un giorno dedicato a chi ama il vino per scoprire una consolidata realtà della Valdera. Podere Pellicciano è un podere storico che dal 2003 viene gestito dalla famiglia Caputo. Durante la serata sarà proposta una degustazione di quattro vini: – “In fermento” (bollicina rosé) – sangiovese – “Biondo” (bianco) – vermentino – “Cimba” (rosato) – sangiovese, malvasia nera, canaiolo – “Tricche” (rosso) – sangiovese, malvasia nera, colorino. La degustazione sarà accompagnata da apericena e saranno disponibili opzioni vegetariane e vegane.