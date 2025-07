ULTIM’ORA – Il FESTIVALBAR torna in Toscana | Queste date e location, qui si torna indietro nel tempo

Cosa vuol dire che il Festivalbar torna in Toscana facendo fare un viaggio nel vialetto dei ricordi di molti italiani?

Il Festivalbar è stata una manifestazione musicale, andata in onda in Italia ogni anno, nel periodo estivo, dal 1964 al 2007, grazie a un’idea geniale del compianto Vittorio Salvetti. Tutti gli italiani aspettavano questo evento, in quanto l’autore portava la musica nelle piazze italiane più famose, ospitando gli artisti e le canzoni più gettonate dell’anno.

Molti artisti italiani e internazionali sono saliti su quel palco e molti volti da poco famosi si sono fatti conoscere, diventando poi i big che ancora oggi amiamo. Gli studenti poi lo sapevano benissimo, quando iniziava la kermesse canora trasmessa da Mediaset, sapevano che le vacanze estive erano iniziate, ma quando si arrivava all’ultima puntata dell’estate, voleva dire che si doveva tornare a scuola.

Quando il noto evento musicale ha chiuso i battenti, la tristezza ha invaso i cittadini, i quali ormai erano abituati a cantare con i più grandi durante l’estate. Anche se adesso ci sono svariati eventi simili portati avanti dalle varie emittenti televisive, per chi se lo ricorda, ci spera ancora di vederlo tornare nel palinsesto, visto che siamo negli anni dei reboot e dei remake.

Per questo motivo molti hanno “drizzato le antenne” dopo aver letto di quel ritorno del Festivalbar in Toscana. Ma sarà veramente così?

Un estate fatta di musica e divertimento

Da quando il Festivalbar è terminato nel 2007, ci sono stati vari programmi televisivi molto validi, che ne hanno ricordato un po’ il contest, anche se ovviamente come il programma di Salvetti, che nessuno ce ne voglia, ma ancora non ne abbiamo purtroppo visti. A ogni modo se è il divertimento che cercate e il poter cantare insieme ai vostri beniamini in estate, sappiate che potreste seguire per esempio: Battiti Live e Tim Summer Hits.

Inoltre nel periodo estivo, svariati eventi vengono organizzati nelle piazze italiane, con ospiti d’eccezione che movimentano le serate. Oltre a questi poi, potreste acquistare per esempio il biglietto per prendere parte ai vari concerti in palazzetti e stadi che i grandi artisti prevedono nei loro tour o seguire da casa gli eventi on-demand o in diretta che i vari colossi dello streaming propongono. Detto ciò, come mai si parla allora di questo evento epico della Toscana?

In Toscana i cittadini sono pronti a cantare e ballare

Chiarito il concetto che il Festivalbar è purtroppo terminato nel 2007 e a oggi nessuno parla di riportarlo nel palinsesto, come mai allora c’è chi vocifera che in Toscana questa estate, si farà un tuffo nel passato? Ebbene, confermiamo che l’evento della famiglia Salvetti non tornerà in televisione, almeno per ora, quello di cui parliamo noi invece è il, Summer Vibes 2025, la cui presenza di artisti italiani e internazionali di spessore, ha fatto dichiarare a qualcuno sui social che è come se un piccolo festival fosse tornato.

Come riportano da firenzetoday.it, dal 10 luglio al 15 agosto, potrete divertirvi al Barberino Outlet, con gli imperdibili appuntamenti settimanali che porteranno un nuovo festival con i più grandi protagonisti della scena italiana. Se vi recate sulla pagina ufficiale, troverete tutti i dettagli in merito.