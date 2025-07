Estate ROVINATA, porti il cane con te al mare e ti ritrovi con quasi 500€ di multa | Queste le spiagge vietate

Fai attenzione a questo oggetto se non vuoi ritrovarti con un’amara sorpresa e l’estate rovinata irrimediabilmente.

Estate rovinata, la notizia che ha fatto storcere il naso agli amanti degli animali

Gli animali sono veri e propri membri della famiglia e tanti ormai amano tantissimo gli amici a 4 zampe, fino al punto di voler condividere con loro qualsiasi cosa. Da una passeggiata a una giornata all’aria aperta, tra sole, tuffi e passeggiate sul bagnasciuga. A tanti cagnolini il mare piace parecchio ma, per quanto siano compagni inseparabili della vita e della routine quotidiana di un numero sempre crescente di persone e per quanto siano, per la maggior parte, esemplari deliziosi e affettuosi, non sono ben visti ovunque.

Questo fa storcere il naso agli animalisti e in particolare ai dog lovers, che darebbero la loro vita per loro. Purtroppo però è un dato di fatto e, al di là dei sentimenti per cani e gatti e del rispetto verso di loro questo amore sconfinato per gli amici a 4 zampe può anche con comportare spese molto salate. Scopriamo per quale motivo.

Il severissimo divieto che potrebbe costringerti a spendere centinaia di euro

Come si legge sul sito web www.inchiostroverde.it, andare con il proprio cane in giro può essere rischioso. Molti infatti hanno paura di questo animale, specialmente i bambini non abituati a relazionarsi con loro e diverse ricerche testimoniano che in effetti è uno dei mammiferi che attacca di più l’uomo. Chiaramente occorre decifrare queste informazioni tenendo sempre presente che gli studi si basano sempre su generalizzazioni. Di certo la maggior parte degli animali sono mansueti.

Questo non vuol dire però che li si possa portare dappertutto, soprattutto se si pretende di tenerli sotto l’ombrellone o in acqua senza museruole e senza guinzaglio. Anzi, chi va nelle spiagge che non sono dedicate in modo specifico agli animali con il proprio cane e lo lascia libero può dover pagare fino a 500 euro di multa. Nonostante non vi sia una legge specifica in Italia, valgono le ordinanze delle amministrazioni locali, che spesso impongono severissime regole sui comportamenti da assumere per i padroni di animali e, soprattutto, sulla presenza stessa degli animali domestici in luoghi pubblici.