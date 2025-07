Firenze una volta, ora la CITTÀ DEL VINO è questa | Domenica ci sarà la festa più attesa, in Toscana non si parla d’altro

Se ami il buon vino non puoi perderti questa festa che si terrà in questa magica città in Toscana. Tutti i dettagli

Non è una novità che Firenze oltre ad essere una delle città più belle da visitare al mondo sia anche uno dei centri più importanti della produzione vinicola toscana.

Questo perchè la tradizione vinicola è il frutto di antiche tradizioni e generazioni tramandate nei secoli.

Già nel Medioevo Firenze era un importante centro di commercio del vino, grazie alla vicinanza con alcune delle più prestigiose zone vitivinicole d’Italia.

Complice è anche il territorio che circonda il capoluogo che è tra i più portati alla viticolura. Tuttavia, una nuova città è pronta ora a dare vita a un evento davvero molto atteso in tutta la Regione.

L’importanza del Vino in Toscana

Non solo a Firenze ma in generale la Toscana, si classifica oggi al terzo posto in Italia per destinazioni turistiche legate al vino, dopo Piemonte e Campania, contribuendo significativamente alla crescita del turismo. In questa terra il vino non è solo prodotto agricolo, ma un simbolo identitario. È cultura, economia, paesaggio, turismo e innovazione. Il territorio vanta circa 61.000 ettari di vigneti, di cui il 95,7 % destinati a vini di denominazione (DOC, DOCG o IGP): ben 52 DOC (di cui 11 DOCG) e 6 IGP .

Molte cantine inoltre, aprono anche nei weekend e organizzano eventi come concerti in vigna, visite guidate, degustazioni sostenibili, degustazioni artistiche e laboratori esperienziali. A tal proposito proprio nei weekend ci sarà una giornata dedicata ad un imperdibile degustazione di vini. Scopriamo dove nel prossimo paragrafo.

Una città di Toscana pronta ad accogliere un evento tanto atteso

Sabato 19 e Domenica 20 Luglio, a partire dalle ore 18.00, nel Centro storico di Cerreto Guidi si è tenuta “Cerreto Street Wine”. L’evento è il primo degli appuntameni di “Medicea Wine Festival”. Medicea è una festa storica che nasce con lo scopo di presentare e valorizzare il patrimonio enologico di Cerreto Guidi. Oggi arrivata alla sua 49° edizione conferma il suo obiettivo di dare spazio ai produttori del territorio circostante, in una logica di valorizzazione estesa a tutto il comprensorio Empolese Valdelsa, del Montalbano e dei comuni limitrofi.

In questa contesto, le aziende con la loro esperienza e le loro etichette, assieme ad una selezione di Street Food di qualità, hanno dato vita a Cerreto Street Wine per le vie del centro del paese. Il format prevede che ogni persona partecipante riceva un calice e un quantitativo di gettoni, anche riacquistabili per tutto l’arco della serata, da consegnare poi alle aziende per la degustazione dei vini. Per permettere un viaggio gustativo completo, per le vie del paese è presente una ricercata selezione di food truck, in modo da arricchire ulteriormente il ventaglio di degustazioni proposte.