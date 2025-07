10 luoghi dove si vive con meno di 500€ al mese | Prepara la valigia e parti subito, ti offrono pure il lavoro dei sogni

Alcuni luoghi hanno un costo della vita talmente basso, che puoi viverci con pochi soldi al mese. Te ne mostriamo 10.

L’euro non è solamente la valuta che utilizziamo quotidianamente per fare gli acquisti, ma uno strumento che può aprire le porte a diverse possibilità.

La sua forza si mostra anche quando si considera l’idea di andare in un paese con un costo della vita significativamente basso, dove è più facile vivere in maniera agiata.

Tutti in passato l’abbiamo desiderata almeno una volta. Un’esistenza con meno preoccupazioni economiche in cui vivere meglio.

In alcuni paesi è però possibile. In alcuni angoli anche con soli 500 euro al mese è possibile permettersi di fare una bella vita. Ecco quindi 10 paesi in cui tutto questo è reale e non soltanto un sogno.

Degli angoli del mondo in cui vivere bene spendendo una miseria

Non è un miraggio, ma una prospettiva accessibile a molti. In molti angoli del mondo, la possibilità di vivere in maniera dignitosa spendendo poco, è una realtà.

Come spiega “Financecue.it”, ci sono diverse nazioni in cui l’economia locale e il costo dei beni essenziali sono di gran lunga inferiori rispetto agli standard europei. Gli affitti, il cibo, i trasporti e le attività ricreative sono in alcuni paesi molto più accessibili che in Europa. Alcuni paesi del mondo sono infatti dei veri paradisi fiscali per gli europei. Offrono una vera e propria libertà finanziaria.

Una vita dignitosa a basso costo

Su “Financecue.it” è stata pubblicata una classifica di dieci paesi in cui il potere d’acquisto dell’euro rende possibile vivere con pochi soldi al mese, pur mantenendo una buona qualità della vita. Secondo i risultati che vengono fuori, la Colombia è il decimo posto in cui vivere meglio spendendo poco. Stando a ciò che “Financecue.it” scrive, nelle piccole città è possibile vivere bene con soli 1.000 euro al mese, mentre nelle città più grandi si può vivere in modo dignitoso spendendo 2.000 euro al mese. La Francia invece si posiziona al nono posto, considerando che fuori dalle grandi città, come Parigi e dalla Costa Azzurra, il costo della vita è contenuto.

All’ottavo posto c’è poi la Malesia, che ha un bassissimo costo della vita. Gli affitti delle case costano infatti dai 363 euro mensili. Al settimo posto c’è invece la Grecia, che offre uno stile di vita mediterraneo a poco prezzo e al sesto c’è l’Ecuador, che offre dei grandi vantaggi per chi cerca di vivere bene con un budget ridotto. La Spagna invece è al quinto posto, considerando che fuori da Madrid e Barcellona si può vivere bene a costi moderati, seguendo uno stile di vita rilassato. Al quarto posto c’è invece Panama, che offre molti benefici fiscali ai pensionati. Poi. al terzo posto invece c’è il Messico, una meta ideale per chi desidera vivere in un paese ricco di cultura e bellezze naturali. Al secondo posto c’è invece il Portogallo, per via del costo moderato della vita e della qualità dei servizi offerti, mentre in cima alla classifica c’è la Costa Rica. È un paradiso fiscale che ha conquistato il cuore di molti. È quindi la meta perfetta per chi desidera vivere bene spendendo poco, anzi pochissimo.