Estate 2025, queste due CASCATE SEGRETE della Toscana ti faranno dimenticare il mare | Qui del caos nemmeno l’ombra

Ecco qual è la tua prossima meta per l’estate 2025. Una volta che avrai scoperto queste attrazioni della Toscana vorrai andarci subito.

Scopri i salti d’acqua che affascinano i veri amanti della natura e lasciati stupire dalla loro bellezza magnetica.

La regione toscana è amata per le sue città d’arte per i paesaggi bucolic, i colli verdeggianti, il buon vino e i prodotti tipici eccezionali ma non tutti sanno che nasconde molti altri tesori preziosi.

Ecco perché durante l’estate 2025 vogliono andare tutti a far visita a queste località italiane.

Prepara zaino e scarpe da trekking: resterai senza parole quando anche tu farai visita a questi luoghi ameni e diversi dal solito.

Estate 2025, la meta peretta per rilassarsi e staccare la spina

L’estate 2025 ormai è arrivata da un po’ di tempo e ben presto arriverà anche il tanto agognato mese di agosto, ovvero quello in cui la maggior parte degli italiani si concederà un periodo di ferie, dopo un anno di lavoro. Le mete più ambite dell’estate 2025 sono le solite località balneari blasonate. Alcuni però preferiscono seguire un itinerario diverso e vivere delle esperienze autentiche, a contatto con la natura.

Se ti piace scoprire i tesori preziosi, che il nostro Bel Paese custodisce allora sappi che ci sono due destinazioni meravigliose che non puoi proprio perderti durante l’estate 2025. Vediamo insieme dove si trovano e perché piacciono così tanto ai visitatori.

Dove andare per lasciarsi stupire dalla bellezza della natura

La regione Toscana, da tanti amata per le meravigliose città d’arte e i paesaggi bucolici, per i vini autoctoni e il buon cibo, è anche custode di tesori preziosi di grande interesse naturalistico. Stiamo parlando, in particolare, di alcune cascate, a dir poco, spettacolari. Una di queste è la cascata della Colombaia si trova a appena 500 m dal centro di Zeri, nella zona della Lunigiana, e più precisamente nel Bosco di Rossano. Il percorso è adatto a tutti, famiglie e bambini perché, eccetto che per l’ultimo punto, ovvero quello proprio da fare per entrare nella cascata e toccare con mano il salto d’acqua della Colombaia, è facilissimo da percorrere.

Un’altra fantastica cascata della zona, a 30 km più a nord, è la straordinaria Cascata del Piscio, che si trova nei pressi del borgo di Pracchiola, a circa 672 metri di altezza sul livello del mare, a poca distanza dal Passo del Cirone. Si raggiunge in appena 2 km partendo dal borgo di Pracchiola. Entrambe rappresentano un salto d’acqua che scroscia tra le rocce e la vegetazione, creando uno spettacolo unico che merita di essere visto almeno una volta nella vita.