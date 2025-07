Bonus vacanze 2025, se vivi in queste regioni VIAGGI quasi GRATIS | Hai ancora due giorni per richiederlo

Se vivete in queste regioni non dovrete farvi scappare il Bonus vacanze 2025. Avete poco tempo per fare domanda.

Molti italiani hanno rivelato che non potranno andare in vacanza questa estate per i forti rincari che hanno colpito la popolazione. Purtroppo questo fa sì che non tutti potranno permettersi un soggiorno in una delle varie località turistiche, motivo per cui, molti, semplicemente resteranno a casa.

Questa situazione è molto triste, in quanto tutti lavoriamo e tutti avremmo diritto di staccare la spina andando al mare per esempio, anche perché non possiamo vivere soltanto per lavorare e pagare le tasse, non credete?

Questa concessione invece pare essere sempre di più un lusso che possono concedersi i ricchi e questo dovrebbe far riflettere molti. A prescindere da tutto, chiudendo la polemica, questa informazione potrebbe interessare molti.

Con quello che è stato definito come Bonus vacanze 2025, in queste regioni vi sembrerà di viaggiare quasi gratis e visto che i rincari sul carburante sono evidenti, questo aiuto forse vi permetterà di partire in armonia.

Come risparmiare in vacanza

Per tutti coloro che non vogliono rinunciare alle vacanze estive, essendo comunque un diritto di tutti, ci sono piccoli accorgimenti che potreste adottare per poter risparmiare quel tanto che basta per farvi partire in armonia anche solo una settimana. Se non vi interessa una meta specifica, cercate i last minute che le agenzie di viaggio vi propongono, molte volte ci sono mete un po’ meno turistiche che vi faranno non solo pagare meno ma anche rilassare di più.

Cercate quelle destinazioni che sono considerate meno costose e se potete prenotate durante la bassa stagione, in modo da evitare i prezzi eccessivi dai giorni da bollino nero. Inoltre, spesso capita che affittando una casa piuttosto che la camera di un albergo, sia molto più conveniente, così come cercare mezzi di trasporto alternativi al classico volo in aereo, quand’è possibile. Insomma, adattandovi un po’ alle offerte del mercato, potrete trovare anche voi un viaggio economico ma sempre rilassante.

Il Bonus vacanze 2025

Ed eccoci giunti al fulcro del nostro articolo, cosa vuol dire che grazie a quello che è stato definito Bonus vacanze 2025, in alcune regioni vi sembrerà quasi di viaggiare gratuitamente? Ebbene, come ci ricordano da impresamia.com, il vecchio bonus trasporti nazionale non esiste più, ma sono molte le regioni che hanno adottato agevolazioni locali per i propri residenti. In primis, volevamo ricordarvi che Trenitalia offre ai suoi passeggeri, fino a settembre, la possibilità di far viaggiare il proprio animale da compagnia, in maniera gratuita, in modo da combattere l’abbandono, una piaga estiva che non intende, purtroppo, placarsi, dettata dall’ignoranza di alcuni esseri umani.

Oltre a questo, se per caso siete in Puglia, potrete spostarvi con uno sconto del 50% sugli abbonamenti per gli studenti pendolari delle scuole superiori e universitari, in questo modo, i vostri figli non pagheranno se intendete spostarvi per le vacanze. In Piemonte per esempio il bonus arriva fino a 100 euro per chi invece possiede un veicolo diesel Euro 3,4 o 5 e decide di lasciarlo parcheggiato in garage. Nel Lazio invece i giovani tra i 16 e i 25 anni, possono viaggiare in maniera totalmente gratuita, grazie al progetto “Lazio in tour gratis”, dal 1° luglio al 15 settembre. Cercate l’agevolazione prevista dalla vostra regione di appartenenza e preparatevi a partire.